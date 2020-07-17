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أخبار البلد

السيدة الأولى فى كل المناصب.. الجابون تختار امرأة لرئاسة الوزراء.. تعرف عليها

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:34 ص
تعين سيدة رئيس للوزراء
تعين سيدة رئيس للوزراء فى الجابون
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أمينة الدسوقى

لأول مرة فى تاريخ البلاد، يتم اختيار سيدة لأن تكون رئيس للوزراء، هذا الأمر قد حدث بالفعل فى الجابون  حيث أعلن علي بونغو أونديمبا رئيس الجابون، عن اختيار وزيرة الدفاع السابقة روز كريستيان أوسوكا رابوندا، وزيرة أولى.

أوسوكا رابوندا البالغة 56 سنة، تعد سادس رئيس وزراء فى الجابون تم تعيينها تكمن وظيفتها الأولى هي تشكيل حكومة جديدة بعد تنحي سلفها ، جوليان نكوغي بيكال ، في وقت سابق.

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لم تكن المرة الأولي التى تتولى فيها رابوندا مناصب هامة فقد تم تعينها فى الفترة من 2012 إلى 2014 كوزير الميزانية ثم تم اختيارها عمدة للعاصمة ليبرفيل في عام 2014 لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب منذ عام 1956، ثم شغلت رابوندا منصب وزير الدفاع منذ 12 فبراير 2019.

وقال مكتب الرئيس في بيان إن مهمتها ستشمل "ضمان إعادة إطلاق (الجابون) الاقتصادي والدعم الاجتماعي اللازم في ضوء الأزمة العالمية المرتبطة بـ COVID-19".

من المعروف عن الجابون أنها تعتمد بشكل كبير على الدخل من النفط، وقد تضررت بشدة من انخفاض أسعار النفط الخام بسبب تأثيرات فيروس كورونا المستجد على التجارة.

تعد الجابون ، التي تقع على الساحل الغربي لأفريقيا، واحدة من أكثر دول المنطقة استقرارًا، كما أنها منتج رئيسي للنفط.

ينبع اسم الجابون  من غابو، البرتغالية وتعنى "عباءة"، وهو ما يقرب من شكل مصب نهر كاما ليبرفيل، يبلغ عدد سكان الجابون مايقرب من  (1,442,334)وتضم الجابون ما يقرب من 40 مجموعة عرقية ذات لغات وثقافات مختلفة، ويسكنها العديد من شعوب البيغمي مثل شعب الباكا.

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