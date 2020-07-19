وزير الري: ألبوم مصور لحالة الترع قبل وبعد أعمال التأهيل

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة موقف أعمال تأهيل الترع الفرعية من حيث عدد العقود والأعمال الجارية وتكلفة المتر الطولي، وموقف تنفيذ أساليب الري الحديث والإنذارات المحررة للمخالفين لطرق الري الحديث بمحافظات: أسوان، والإسكندرية، والشرقية، والفيوم.









ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة بذل المزيد من الجهد للعمل على سرعة تنفيذ الخطة الموضوعة واستغلال الجسور بعد أعمال التأهيل، وتمت مناقشة دور المركز القومي لبحوث المياه فى أعمال التقييم لوضع الترع الفرعية قبل وبعد التأهيل من حيث كميات المياه وحجم توفير وترشيد المياه وكيفية تحويل نظام الرى إلى تيار مستمر فى حال التحول إلى الرى الحديث.









ووجه بأهمية العمل على أن يتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث، واستمع إلى عرض لما تمت الموافقة الفنية وتم الارتباط المالي له لتنفيذ أعمال تأهيل الترع، حيث بلغ عدد العمليات المقترح تنفيذها حوالي 321 عملية.









وبحث عبد العاطي الموعد المقترح لانطلاق أعمال التأهيل والمنتظر أن تبدأ في أغلب المحافظات في منتصف شهر أغسطس نظرا لوجود المياه في أغلب الترع نتيجة لإطلاق تصرفات المياه اللازمة لري الزراعات الصيفية حاليا.









وطالب بأن يكون لكل عملية يتم تنفيذها ألبوم مصور يوضح حالة الترع قبل وبعد أعمال التأهيل مع إجراء تقييم للترعة قبل وبعد التأهيل يشمل عدد أيام العمالة للمياه بالترعة وكمية المياه التي يتم إطلاقها بالترعة وسرعة وصول المياه للنهايات والوفر في تكاليف أعمال التطهير للترعة.











وفي ضوء متابعة موقف التحول إلى تطبيق أساليب الرى الحديث، تم استعراض الموقف الحالى للتنفيذ وموقف الإنذارات المحررة للمخالفين لطرق الرى الحديث فى أسوان والإسكندرية والشرقية والفيوم واستعراض المساحات فى أسوان التى تم توجيهها إلى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتمويلها للتحول إلى الرى الحديث فى أسوان والمساحات التى تم توجيهها إلى البنك الأهلي المصرى لتمويلها من خلال قروض ميسرة، وأيضا المناطق التى يتم توريد مستلزمات الرى الحديث، ويقوم المزارعون بالتركيبات، وشدد الدكتور عبد العاطي على ضرورة الربط ما بين أعمال التأهيل والرى الحديث.







