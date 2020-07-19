اعتقال فتاة بعد العثور على جثة مُقطعة بمطعم شهير .. تفاصيل

اعتقلت الشرطة الأمريكية فتاة تبلغ من العمر 18 عاما للاشتباه في ارتكاب جريمة قتل، بعد العثور على جثة مقطعة لرجل على سطح مطعم ماكدونالدز في نيويورك ، بالولايات المتحدة.









ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، تم اكتشاف الجثة المقطعة ، التي كانت ملفوفة في كيس بلاستيكي ، قبل الساعة 6 صباحًا أمس في المطعم الشهير بمنطقة برونكس.









وقال مكتشف الجثة انه عثر على نصف الجثة فقط على سطح المطعم الشهير.









ويدعي شهود العيان أن الرفات كانت "محاطة بالذباب".









وأكدت الشرطة الأمريكية أنه تم اعتقال سيدة تدعى أيامي ستاموليس من بروكلين بتهمة القتل .