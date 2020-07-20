باسات 2021 تصل السوق المصري بنسخة محسنة

كما تتوفر السيارة بمحرك بمحرك 1400 سي سي بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات وبما يمكن السيارة من التسارع حتى 222 كم في الساعة.





ومن أكثر الأشياء التي تتميز بها الفئة الجديدة من باسات هي وحدات تشغيل نهارية ليد ومصابيح خلفية ليد وفتحة سقف بانورامية قابلة للتحريك وعجلات ألومنيوم 17 بوصة وزجاج بتعتيم تلقائي ولمسات كرومية في الزجاج.

ومن المنتظر أن توفر الفئة الثانية من باسات في الشهر المقبل كما ذكرت تقارير نقلا الشركة انهم قاموا بإعلان فتح الحجوزات على السيارة في فئتنها الثانية معلنين سعر هذه الفئة بواقع 585 ألف جنيه وبفارق 100الف جنيه عن الفئة الأولى والتي تتوفر بسعر 485 ألف جنيه.