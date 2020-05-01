تعرف على مميزات النسخة المحسنة من باسات 2020

كشفت فولكس فاجن الالمانية عن سعر سيارتها باسات 2020 الجديدة في مصر والتي تعتبر النسخة المحسنة من السيارة وأكدت الشركة ان السيارة تتوفر في نسخة واحدة فقط في مصر في الوقت الحالي وهي تريد لاين .

وتتمتع السيارة بمحرك 1400 سي سي بقوة حصان تصل إلى 150 حصان بالإضافة إلى عزم دوران 250 نيوتن متر بالإضافة إلى نقل القوة للعجلات من خلال ناقل حركة أتوماتيك DSG من 7 سرعات .

كما يمكن للسيارة الوصل إلى 100 كم في الساعة في فترة قدرها 8.9 ثانية بالإضافة إلى الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 220 كم في الساعة.

وتتوفر السيارة العديد من المزايا التي تشمل الوسائد الهوائية الامامية والجانبية والخلفية بالإضافة إلى فرمال ABS والتحكم في الاستقرار و كشافات الشبورة الليد والايموبيليزر

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وتتميز السيارة ومثبت السرعة وكاميرا في الخلف وحساسات للركن في الأمام والخلف. كما يتوفر للسيارة شاشة تاتش داخلية ومصابيح ليد في الامام وعجلات 16 بوصة ونظام مناخي ثلاثي المناطق ومرشح لتنقية الهواء في المقصورة.