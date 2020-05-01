3 أسباب رئيسية وراء إضاءة فحص المحرك

يرى الكثير من قائدي السيارات ظهور ضوء فحص المحرك في السيارة ولا أحد يعلم أن هناك اسباب لذلك فعليك أن تتوجه إلى الميكانيكي فورا لان هناك أسباب خطيرة للغاية تتطلب إصلاح المحرك ولكن قبل أن تذهب إلى الميكانيكي هناك 3 اسباب تتسب في إضاءة مصباح فحص المحرك .

1- وجود خلل في المستشعرات يتسبب في ظهور ضوء فحص المحرك فقد يتم إرسال إشارات غير صحيحة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بسيارتك وقد يتسبب مؤشر " مشكلة " خاطئة في ظهور مصباح محرك الفحص

ويمكنك بكل بساطو فحص الستشعرات إن كانت تعمل بطريقة صحيحة ام لا خلال زيارة سريعة إلى الميكانيكي وإذلم يكن الخلل من المستشعرات ستجد من يصلحه .

2- من الممكن أن تكون مقابس وسلك سيارتك وغطاء الموزع ، وزر الدوار من أكثر الأسباب لإضاءة علامة فحص محرك السيارة لذلك إذا كان مصباح علامة فحص المحرك مضاء، فمن الحكمة أن تقوم بعمل ضبط لأجزاء السيارة.

3- فقد غطاء الغاز يعتبر من أكثر المشاكل شيوعا فف يحالة تلف، أو تآكل الغطاء لن يحصل المحرك على مقدار الضغط على خط الوقود الذي يحتاجه وتضئ علامة فحص المحرك والحل الأسهل هو التحقق من الغطاء ليكون مناسبا لفتحة الغاز .