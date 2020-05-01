قبل الصيف .. نصائح مهمة عن مياه تبريد محرك السيارة

مع بداية فصل الصيف يجب الاهتمام بمياه التبريد في السيارات واختيارها بالمواصفات المطلوبة، خاصة ان بعض مالكي السيارات يستخدم مياه عادية عند نقصان مياه التبريد الأصلية في السيارة .

وقال أحد خبراء السيارات إن محرك السيارة يعمل ما بين درجة حرارة 80 ،90 درجة مئوية لضمان أفضل أداء له بينما السيارات الحديثة تعمل عند درجة حرارة المحرك إلى 105 درجة مئوية لان درجة غليان المياه العادية هي 100 درجة مئوية لانه يسبب تراكم املاح وتكون صدأ في دورة التبريد وزيادة الضغط الداخلي على الخراطيم وطرمبة المياه.





أما بالنسبة لمياه التبريد أكد الخبراء أن مياه التبريد المطابقة للمواصفات درجة غليانها عند 135 درجة وتتكون من خليط 50 % ماء مقطر و50% من مادة إيثلين جليكول ويتم إضافة مواد مانعة للصدأ والتآكل.





كما يتميز هذا الخليط بدرجة غليان تصل إلى 135 درجة مئوية تمكنه من تبريد المحرك نظرًا لفارق درجة الغليان بينه و بين حرارة المحرك، كما أن مادة الإيثيلين جلايكول لها لزوجة بسيطة تحمي طرمبة المياه من التآكل.