موعد طرح سيارة فولكس فاجن باسات 2020

في ظل المخاوف المستثارة بسبب فيروس كورونا، أعلنت الشركـة المصريـة التجاريـة وأوتوموتيف وكيل سيارات فولكس فاجن في مصر عن طرح موديل 2020 من سيارتها فولكس فاجن باسات في السوق المحلي المصري.





وأقرت الشركات الموعد المحدد لطرح السيارة في شهر أبريل القادم، إذا لم يحدث أي تغيير في أعمال الشحن أو صدور أي إجراءات على البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.





تأتي السيارة بمواصفات قياسية من محرك سعة 1400 سي سي يعمل بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن\متر ويتصل بناقل حركة أتوماتيك مكون من 6 سرعات.





لم يتم الإعلان عن جميع مواصفات السيارة الجديدة لعام 2020 ومن المنتظر الإعلان عن باقي مواصفات السيارة قريبا.





سعر السيارة في مصر