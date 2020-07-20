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تعليم

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية التجارة.. صور

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:18 م
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث امتحانات الدراسات العليا بكلية التجارة ببنها.
رافقه خلال الجولة الدكتور محمد سعيد بسيوني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور سامي غنيمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومصطفي أبو الدهب مدير عام الكلية.
وتفقد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا قاعات الامتحانات والمدرجات ، كما تفقد الإدارة الطبية للتأكد من وجود الأطباء والممرضين للتعامل مع الحالات الطارئة.
وقال الجيزاوي أن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان علي حسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأكد على انتظام امتحانات السنوات النهائية بجميع كليات الجامعة دون تلقى أى شكاوى، مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية التجارة.. صور
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية التجارة.. صور
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية التجارة.. صور
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية التجارة.. صور
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