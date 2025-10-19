هدوء حذر في معبر رفح وتباطؤ المساعدات الإنسانية بفعل التصعيد الإسرائيلي

قال كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح من الجانب المصري، إن محيط معبر رفح البري من الجانب المصري شهد خلال الساعة الأخيرة تحولًا لافتًا في وتيرة حركة المساعدات الإنسانية، حيث تباطأت بشكل ملحوظ عمليات إدخال الشحنات المتوجهة إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة.

ولفت إلى أن ذلك يأتي على خلفية تصعيد أمني تشهده مدينة رفح الفلسطينية، بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انفجار استهدف إحدى آلياته العسكرية، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابتين خطيرتين في صفوف جنوده.

وأضاف كريم رجب خلال رسالة على الهواء، أنه في أعقاب الحادث، شنت قوات الاحتلال غارات جوية مكثفة على عدة مواقع داخل مدينة رفح، فيما رُصد تحليق مكثف للطائرات الحربية والمروحيات الإسرائيلية في أجواء المدينة. وقد هبطت إحدى المروحيات العسكرية الإسرائيلية قرب الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في عملية يُعتقد أنها لإجلاء المصابين، مما أدى إلى حالة من التوتر الشديد على الأرض.

وتابع أنه رغم تصاعد العمليات العسكرية، لم تتوقف حركة المساعدات الإنسانية بشكل كامل، لكنها تسير بوتيرة بطيئة ومحفوفة بالحذر، وسط دوي انفجارات يُسمع بوضوح من الجانب المصري.

ونوه المراسل بأن هذا التطور المفاجئ ينعكس بشكل مباشر على المشهد الإنساني، ويزيد من تعقيدات إيصال الدعم الضروري إلى سكان القطاع، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في جنوب غزة.