عاجل
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر
ياسين منصور : عملى الخاص حرمنى من الترشح لخدمة الأهلي
الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات ..تفاصيل
استشهاد 10 وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات منذ الصباح
وزير الداخلية الفرنسي: عملية سرقة اللوفر استغرقت 7 دقائق ونفذها فريق محترف
توك شو

هدوء حذر في معبر رفح وتباطؤ المساعدات الإنسانية بفعل التصعيد الإسرائيلي

هاجر ابراهيم

قال كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح من الجانب المصري، إن محيط معبر رفح البري من الجانب المصري شهد خلال الساعة الأخيرة تحولًا لافتًا في وتيرة حركة المساعدات الإنسانية، حيث تباطأت بشكل ملحوظ عمليات إدخال الشحنات المتوجهة إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة.

ولفت إلى أن ذلك يأتي على خلفية تصعيد أمني تشهده مدينة رفح الفلسطينية، بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انفجار استهدف إحدى آلياته العسكرية، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابتين خطيرتين في صفوف جنوده.

وأضاف كريم رجب خلال رسالة على الهواء، أنه في أعقاب الحادث، شنت قوات الاحتلال غارات جوية مكثفة على عدة مواقع داخل مدينة رفح، فيما رُصد تحليق مكثف للطائرات الحربية والمروحيات الإسرائيلية في أجواء المدينة. وقد هبطت إحدى المروحيات العسكرية الإسرائيلية قرب الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في عملية يُعتقد أنها لإجلاء المصابين، مما أدى إلى حالة من التوتر الشديد على الأرض.

وتابع أنه رغم تصاعد العمليات العسكرية، لم تتوقف حركة المساعدات الإنسانية بشكل كامل، لكنها تسير بوتيرة بطيئة ومحفوفة بالحذر، وسط دوي انفجارات يُسمع بوضوح من الجانب المصري.

ونوه المراسل بأن هذا التطور المفاجئ ينعكس بشكل مباشر على المشهد الإنساني، ويزيد من تعقيدات إيصال الدعم الضروري إلى سكان القطاع، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في جنوب غزة.

معبر رفح المساعدات الإنسانية جيش الاحتلال الاحتلال العمليات العسكرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

حكم التجارة في جوزة الطيب

ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟.. الإفتاء تجيب

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وزارة التخطيط تروج السردية الاقتصادية خلال جولة ببروكسل وروما وواشنطن

سلع غذائية

جمعية "عين": السوق يثبت توازنه بعد زيادة أسعار الوقود

جانب من المؤتمر

مي خيري: تعزيز ثقافة سلامة الغذاء ركيزة أساسية لزيادة تنافسية الصادرات المصرية

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

فيديو

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مطاردة سيارات بالآلي

كأنه فيلم أكشن .. فيديو مطاردة سيارات بالآلي على طريق الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

