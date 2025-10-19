قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر
ياسين منصور : عملى الخاص حرمنى من الترشح لخدمة الأهلي
الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات ..تفاصيل
استشهاد 10 وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات منذ الصباح
وزير الداخلية الفرنسي: عملية سرقة اللوفر استغرقت 7 دقائق ونفذها فريق محترف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

في احتفال الغرف السياحية.. العناني: نجاحي هو نجاح لمصر كلها

تكريم الدكتور خالد العناني
تكريم الدكتور خالد العناني
محمد الاسكندرانى

نظم الاتحاد المصري للغرف السياحية احتفالية كبرى بالمتحف القومي للحضارة المصرية لتكريم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق , يأتي ذلك احتفالا بفوز العناني بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، شهد الاحتفال حضورا مكثفا على المستوى الرسمي وممثلي وقيادات القطاع السياحي وسط سعادة غمرت جميع الحاضرين وترحيب كبير بفوز الدكتور خالد العناني كأول مصري وعربي يشغل المنصب، 
وقد قدم حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية هدية تذكارية نيابة عن قطاع السياحة إلى الدكتور خالد العناني لتهنئته بالمنصب الدولي الرفيع، وكذلك تعبيرا عن شكر القطاع لكل ما قدمه الدكتور خالد العناني من خدمات كبيرة للقطاع السياحي سواء خلال توليه حقيبة الآثار أو بعد دمج الآثار والسياحة في وزارة واحدة تحت قيادته.

الدكتور خالد العناني 

وشهدت الاحتفالية حضورا رفيعا على كافة المستويات وكان في مقدمة الحضور السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، وسامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وشريف فاروق وزير التموين، وإبراهيم صابر محافظ القاهرة وعادل النجار محافظ الجيزة، وهشام زعزوع وزير السياحة الأسبق ويمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، ونورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب, وعدد من السفراء العرب والأجانب وقيادات وزارة السياحة والآثار ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحاد والغرف السياحية وعدد من النواب وممثلي وسائل الإعلام المختلفة 
فيلم تسجيلي 
بدأت فعاليات الحفل بعرض فيلم تسجيلي تناول مسيرة الدكتور خالد العناني، بدء من عمله الأكاديمي أستاذا جامعيا مرورا بمسيرته بوزارة الآثار حتى شغل وزيرها ثم وزيرا للسياحة والآثار بعد ضم الحقيبتين معا، وشرح الفيلم الانجازات التي حققها العناني طوال تلك المسيرة، وجهوده في مجالي السياحة والآثار، ودوره في صون التراث المصري وتعزيز مكانة مصر عالميًا.
يسطر التاريخ
ثم ألقى حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية كلمة رحب فيها بالحضور ، وأعرب عن سعادته البالغة بهذا الحدث الذي وصفه بـ"اللحظة التاريخية"، مؤكدًا أن فوز الدكتور خالد العناني يعد إنجازًا وطنيًا يضاف إلى سجل نجاحات الدولة المصرية.
وقال الشاعر: "الدكتور خالد العناني يسطر التاريخ، ونهنئه بفوزه التاريخي في انتخابات اليونسكو، فقد أضاف إلى نجاحات مصر نجاحًا جديدًا يبعث على الفخر والاعتزاز." وأضاف أن الدكتور خالد العناني نجح خلال فترة توليه وزارة السياحة والآثار في تجاوز تحديات كبرى مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتمكن في وقت قياسي من إقناع العالم بأن مصر آمنة وجاهزة لاستقبال السائحين.
وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى التعاون الوثيق بين الوزير الأسبق واتحاد الغرف السياحية والذي أثمر عن إصدار قوانين وقرارات مهمة لدعم القطاع السياحي، من أبرزها القانون رقم 8 لتنظيم جهات التفتيش وتشكيل اللجنة الوزارية المعنية بشؤون السياحة.
واختتم الشاعر كلمته مؤكدًا ثقته الكبيرة في نجاح الدكتور خالد العناني في قيادة منظمة اليونسكو، قائلًا: "نحن على ثقة بأنه سيحقق مزيدًا من النجاحات في موقعه الجديد، وسيظل نموذجًا مشرفًا لمصر أمام العالم."
ثقة في الفوز
من جانبه، قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إنه كان على يقين من فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب الرفيع، مشيرًا إلى أن ذلك لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى الدعم الكبير من الدولة المصرية وشخصية العناني المتميزة.
وأوضح الوزير: "كانت لديّ ثقة كبيرة في فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب لثلاثة أسباب؛ أولها تحركات القيادة السياسية ودعم الوزارات المعنية لترشيحه، وثانيها شخص الدكتور خالد نفسه، فهو الرجل المناسب في المكان المناسب، يمتلك من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لقيادة منظمة اليونسكو، أما السبب الثالث فهو البرنامج الانتخابي المحترم الذي طرحه وأقنع به العالم."
وأضاف شريف فتحي أن هذا الفوز يعكس ما تحظى به مصر من احترام وتقدير دولي، مؤكدًا أن الوزارة ستظل داعمة لعمل منظمة اليونسكو، قائلاً: "سنبقى دائمًا داعمين لعمل المنظمة، ونتمنى للدكتور خالد العناني كل التوفيق في مهمته القادمة، فهو خير من يمثل مصر في هذا الموقع الدولي الرفيع."
نجاح لمصر 
وفي ختام الاحتفالية، وجّه الدكتور خالد العناني، مدير عام منظمة اليونسكو ووزير السياحة والآثار الأسبق، خالص شكره وتقديره إلى القيادة السياسية المصرية وجميع أجهزة الدولة التي دعمت ترشيحه، كما أعرب عن امتنانه للدول التي منحته ثقتها خلال الانتخابات.
وقال العناني: "أوجّه الشكر للقيادة السياسية وكل أجهزة الدولة التي عملت على دعم مرشح مصر لرئاسة اليونسكو، كما أشكر الدول التي دعمتني خلال الانتخابات، فهذا النجاح هو نجاح لمصر كلها."
وأضاف: "القطاع السياحي شريك أساسي في التنمية، وقد كان لي شرف العمل مع هذا القطاع الحيوي الذي يمثل واجهة مصر أمام العالم. وسأظل حريصًا على تمثيل بلادي بأفضل صورة والعمل من أجل خدمة التراث الإنساني العالمي." واختتم العناني كلمته مؤكدًا أن فوزه بهذا المنصب الدولي هو بداية جديدة لتعزيز دور مصر القيادي في مجالات الثقافة والتعليم والتراث داخل منظمة اليونسكو.

الدكتور خالد العناني الاتحاد المصري للغرف السياحية السياحة مصر اليونسكو

