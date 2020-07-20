انهيار ضخم .. ديون تركيا الداخلية والخارجية تسجل تريليون و336 مليار ليرة

ما زال مسلسل انهيار الاقتصاد التركي مستمرا، وذلك نتيجة سياسات أردوغان الطامعة في تحقيق أهدافه الشخصية على مصلحة الشعب التركي.





وبلغت الديون الداخلية والخارجية التركية مرحلة الخطر وزادت 304 مليار ليرة وبلغت تريليون و336 مليار ليرة تركية، وفقا لما أعلنته صحيفة "جارتشاك جوندام".





وزادت الديون المحلية بمقدار 221 مليار ليرة ووصلت لـ 966.1 مليار ليرة، و وفي الفترة من شهر يناير وحتى مايو من عام 2020 زادت الديون الخارجية بمقدار 93.6 مليار ليرة لتصل إلى 667.3 مليار ليرة .





وتجاوزت حصة ديون العملات الاجنبية الليرة التركية مرة اخرى بعد 17 عاما، بسبب ارتفاع عجز الموازنة وطلب صندوق الأصول الاستمرار سندات الاقتراض من الخزانة.



