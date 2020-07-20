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محافظات

تجهيز المستشفيات لاستقبال كل التخصصات بعد انخفاض حالات كورونا في القليوبية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:39 م
الدكتور حمدي الطباخ
الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة فى القليوبية
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة فى القليوبية انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا بالمحافظة مشيرا إلى توفير عدد كبير من الأسرة المتاحة حاليا بعدد من مستشفيات المحافظة للعودة إلى المنظومة الصحية العادية وعلاج كافة الأمراض الأخرى غير كورونا.


واشار وكيل الوزارة الى أنه تم التشديد على مقاول مستشفى كفر شكر لإنهاء مشكلة المياه الجوفية في أقرب وقت حتى تبدأ المستشفى في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية.

اوضح أنه تم التجهيز لبدء العمل في علاج جميع التخصصات فى المستشفى التعليمي ومستشفى قها وناصر العام ومستشفى التأمين الصحي وباقي مستشفيات القليوبية موجها في ذات الوقت بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.

فيما شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيةعلى استمرار الحملات على مواقف السيارات والالتزام بارتداء الكمامة وجميع الإجراءات الوقائية.

كما تابع الموقف الحالي لملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع حيث شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء موجها بضرورة استقبال طلبات التصالح لكل من تقدم بطلب تصالح مع سداد رسوم جدية تصالح بنسبة 25% من المخالفة في نفس وقت تقديم الطلب لإثبات جديته وإلا ستتم الإزالة فورا.
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