لجنة رئيسية و11 فرعية لتطبيق الكارت الذكي للفلاح بالقليوبية

أعلنت مديرية الزراعة فى محافظة القليوبية استلام 223 تابلت وعقد دورات تدريبية لمسؤولي الجمعيات الزراعية على استخدامه في تفعيل كارت الفلاح الذكي وذلك في مراكز المحافظة.





وقال حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية إنه سيجرى البدء في تسليم التابلت 22 من يوليو الجاري بالإضافة إلى جهاز حساب النقاط وذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.





كما سيجرى توزيع كارت الفلاح لـ 57 ألف حائز فور إعلان الموعد المحدد من الوزارة على أن يتسلمه الحائز من بنك الزراعة المصري ثم يتوجه للجمعية التعاونية لتفعيله.







بالإضافة للمبيدات والبذور وكل مستلزمات الزراعة، وتأتى تمشيا مع سياسة الدولة فى النهوض بمنظومة الزراعة وذلك بهدف تيسير عمليات صرف المستحقات المالية.



واشارت المديرية انه تم تقسيم المنظومة من خلال العمل على 4 مجموعات تتضمن كل مجموعة الجمعيات التعاونية بـ 3 مراكز بالمحافظةوأضاف زايد أنه جرى تشكيل 11 لجنة فرعية بالإدارات الزراعية بالإضافة إلى لجنة رئيسية بالمديرية لإنجاز تطبيق الكارت الذكى دون تأخير وحل كل المعوقات والمشكلات التى تواجه عمليات التنفيذ بما يضمن حقوق المزارع وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع ومحاربة السوق السوداء وحصول المزارعين على حصة الأسمدة المقررة لهم.