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حوادث

تجديد حبس أسرة فتاة التيك توك بكفر شكر بتهمة التعدى على قوات الأمن

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:37 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أمر قاضى المعارضات بمحكمة كفر شكر الجزئية بتجديد حبس أسرة فتاة التيك توك منار سامي 15 يوما على ذمة ذمة التحقيقات في واقعة التعدي علي أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر خلال جلسة تجديد حبس المتهمه منار في قضية إتهامها بالتحريض علي الفسق.

جاء ذلك على خلفية جلسة تجديد حبس المتهمة بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

وكانت أجهزة الأمن فى القليوبية قد أودعت المتهمة منار سامى سجن قها لتنفيذ قرار قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بنشر فيديوهات خادشة للحياء بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية تحفظت على والد وأشقاء منار فتاة التيك توك لاتهامهم بالتعدي على السلطات والتشاجر مع طاقم حراسة وتأمين محكمة كفر شكر خلال نظر جلسة التجديد والتي تقرر خلالها تجديد حبسها 15 يوما في التحريض على الفسق والفيديوهات المخلة حيث حاولت والدتها إدخال ابنة المتهم لها لرؤيتها فمنعها الحرس فحدثت مشاجرة بين الأسرة وأحد أفراد الأمن المكلفين بحراستها وتم ضبط أفراد الأسرة وعرضهم علي النيابة للتحقيق.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر تجديد حبس منار سامي فتاة التيك توك" ببنها في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور حيث جرى ضبطهما بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها في محيط منطقة الفلل الشهيرة ببنها وأمرت النيابة الأسبوع الماضي بحبسهما.
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