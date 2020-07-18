حركة تنقلات الداخلية 2020 .. اللواء حاتم الحداد مديرا لمباحث القليوبية

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2020، والتي تضمنت تعيين اللواء حاتم الحدد مديرا لمباحث القليوبية خلفًا للواء هشام سليم والذي عين مديرا لإدارة التحريات بمباحث وزارة الداخلية.









وتضمنت الحركة أيضا ترقية العميد شريف إلهامي مأمور مركز الخانكة إلى مساعد مدير أمن القليوبية ونقل المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة إلى جنوب سيناء.





واشتملت ترقيات وتنقلات حركة وزارة الداخلية بمحافظة القليوبية على تولي اللواء فخر الدين العربي مساعدا لوزير الداخلية مديرا لأمن القليوبية خلفا للواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية السابق.





وكذلك تولى العميد عبد العظيم سعيد مدير مرور القليوبية خلفا للعميد إيهاب مرزوق والذي نقله لمرور الجيزة كما تم تعيين العميد خالد المحمدي رئيسا لمباحث المديرية وتعيين العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالقليوبية مديرا لمباحث المنوفية.





وعن السيرة الذاتية لمدير أمن القليوبية الجديد اللواء فخرى العربى فقد بدأ العمل بمباحث مديرية أمن الدقهلية ثم انتقل بعد ذلك للعمل مفتشًا للمباحث الجنائية بالشرقية ثم رئيسًا للمباحث الجنائية بنفس المديرية.





وتولى العربى رئاسة فرع البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا لقطاع الجنوب ثم تولى منصب مدير المنطقة المركزية للتهرب الضريبي.





كما عمل العربى مديرا لمباحث الجمارك ثم التحق بقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية وعمل نائبا لمدير أمن الجيزة لقطاع الشمال واخيرا صدر قرار وزير الداخلية بتوليه منصب مساعد الوزير ومدير أمن القليوبية.