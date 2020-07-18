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حوادث

حركة تنقلات الشرطة فى القليوبية .. فخرى مديرا للأمن وعبد العظيم للمرور

السبت 18/يوليه/2020 - 06:20 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2020، والتي شهدت تصعيد العناصر الشابة للاستفادة منها في كافة مجالات العمل الأمني.


وتضمنت حركة تنقلات وزارة الداخلية تولي اللواء فخر الدين العربي منصب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية خلفا للواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية السابق.

كما تضمن الحركة تولى العميد عبد العظيم سعيد مدير مرور القليوبية خلفا للعميد إيهاب مرزوق والذي نقل لمرور الجيزة.

كما تم تعيين العميد خالد المحمدي رئيسا لمباحث المديرية  والعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالقليوبية مديرا لمباحث المنوفية.
وكان وزير الداخلية قد اعتمد حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2020، في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة، وذلك فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة ومواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى.
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