انفراد.. حركة تنقلات الشرطة لعام 2020

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة التنقلات العامة لوزارة الداخلية للعام الحالي، 2020 وذلك بعد عكوف شئون الضابط واعضاء المجلس الأعلى للشرطة، على مدار ١٥ يوما لفحص ملفات الضابط والأبعاد الاجتماعية لهم.





وذلك فى اطار سياسية وزارة الداخلية الجديدة لتطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة‪ الجنائية والسياسية ‬.





وشملت الحركة تعيين اللواء هاني مدحت مديرا لأمن إسكندرية واللواء عبد الفتاح إبراهيم للغربية

