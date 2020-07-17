غدا.. نظر تجديد حبس فتاة التيك توك وصديقها ببنها

ينظر قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر بمحافظة القليوبية غدا السبت جلسة تجديد حبس منار سامي الشهيرة إعلاميا بفتاة "التيك توك" بعد قضائها 15 يوما بالحبس الاحتياطي على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

فيما ينظر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية تجديد حبس المتهم عبد العزيز سالم الشهير بزيكا والذي ألقي القبض عليه بصحبة منار بمنطقة الفلل ببنها وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض.





وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر قد أمر بحبس منار سامي "فتاة التيك توك" 15 يوما على ذمة اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد التحريض على الفسق والفجور وضبطها وصديقها وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها في محيط منطقة الفلل.





وشهدت جلسة تجديد حبس المتهمة مشادات بين أسرتها وطاقم أفراد الحراسه للمتهمة بعد أن أصيبت بالإغماء عقب طلبها رؤية ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات داخل القفص مما أثار استياء أسرتها وتدافعوا للاطمئنان عليها فحاول طاقم الحراسة منعهم ما تسبب في تطور الأمر لمشادة بين الطرفين.





وحدثت مشاجرة بين أسرة المتهمة وأحد أفراد الأمن وتم ضبط أفراد الأسرة وعرضهم على النيابة للتحقيق والتي أمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.