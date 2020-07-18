حركة تنقلات الداخلية 2020.. السيرة الذاتية للواء فخرى العربى مدير أمن القليوبية الجديد

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2020 وذلك فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.









وشملت ترقيات وتنقلات حركة وزارة الداخلية تولي اللواء فخر الدين العربي منصب مساعد وزير الداخلية ومديرا لأمن القليوبية خلفا للواء جمال الرشيدي.





وعن السيرة الذاتية لمدير أمن القليوبية الجديد اللواء فخرى العربى فقد بدأ العمل بمباحث مديرية أمن الدقهلية ثم انتقل بعد ذلك للعمل مفتشًا للمباحث الجنائية بالشرقية ثم رئيسًا للمباحث الجنائية بنفس المديرية.





وتولى العربى رئاسة فرع البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا لقطاع الجنوب ثم تولى منصب مدير المنطقة المركزية للتهرب الضريبي.





كما عمل العربى مديرا لمباحث الجمارك ثم التحق بقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية وعمل نائبا لمدير أمن الجيزة لقطاع الشمال واخيرا صدر قرار وزير الداخلية بتوليه منصب مساعد الوزير ومدير أمن القليوبية.