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ديني

أزهري: يجوز ذبح المرأة للأضحية بشرط.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:06 ص
أزهري: يجوز ذبح المرأة
أزهري: يجوز ذبح المرأة للأضحية بشرط
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محمد شحتة
قال الدكتور سعيد عامر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن المرأة إذا أحسنت الذبح فيجوز لها أن تتولى مهمة الذبح في الأضحية، أما إذا كانت لا تحسن الذبح ولا تقدر عليه، فلا يجوز لها أن تذبح ولها أن تشهد عملية الذبح.

وأضاف في البث المباشر، لصفحة الأزهر الشريف، على فيس بوك، أنه يشترط على المضحي أن ينوي ذبح الأضحية، لأن الذبح قد يكون لقصد الحصول على اللحم فحسب، وقد يكون تقربًا لله- تعالى- والفعل لا يقع قربة إلا بالنية.

واستشهد بما روي عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»، أخرجه البخاري في صحيحه.

وقال إنه ينبغي على المسلم ألا يغفل أن المقصود من ذلك كله هو تعظيم الله تعالى، وإظهار الشكر له، والامتثال لأمره سبحانه، قال تعالى: «لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ».
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