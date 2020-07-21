التموين تشكل لجنة لتسوية مديونيات المخابز والمطاحن.. مستندات

أصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٠، بشأن تسوية المبالغ المستحقة لأصحاب المخابز وعمل مقاصة بمن لديه غرامات للوزارة.
وتضمن القرار أن تقوم لجنة التسويات الدائنة والمدينة للمخابز، برئاسة مديرية المديرية بالمحافظة التي بها المخبز ومسؤول من المطاحن المختصة التابع لها المخبز، حيث تقوم اللجنة ببحث كافة مخالفات المخبز، عدا التصرف في كميات الدقيق المنصرف، وفي حالة ثبوت يقوم صاحب المخبز بتسديد المديونية، وما يستحق توريد لصالح الشركة العامة للسلع التموينية.
اقرأ أيضا:
وأشار القرار إلى أنه في حالة ثبوت المديونية على المطاحن تقوم الشركة العامة المطاحن في منطقة المخبز بسداد ما هو مستحق، من المبالغ المستحقة لدى المطاحن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
وفي حالة إقامة دعاوى قضائية من أصحاب المخابز للمطالبة بحقوقهم من السلع التموينية، لابد وأن يقدم صاحب المخبز تنازل عن الدعوى.