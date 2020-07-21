التموين تشكل لجنة لتسوية مديونيات المخابز والمطاحن.. مستندات

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وأشار القرار إلى أنه في حالة ثبوت المديونية على المطاحن تقوم الشركة العامة المطاحن في منطقة المخبز بسداد ما هو مستحق، من المبالغ المستحقة لدى المطاحن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.





وفي حالة إقامة دعاوى قضائية من أصحاب المخابز للمطالبة بحقوقهم من السلع التموينية، لابد وأن يقدم صاحب المخبز تنازل عن الدعوى.