وزارة الري تكشف عن خطط جديدة لمواجهة أزمة المياه

قال المهندس محمد سباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إنه تم وضع خطة استراتيجية قومية للمياه لمواجهة التحديات المائية التي تواجهها الدولة المصرية وهي خطة عشرينية تنتهي في 2037، وهي خطة لتنمية الموارد المائية وترشيد المياه.





وتابع المهندس محمد سباعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أن بالامس تم انعقاد اجتماع بين وزارة الري ووزارة الاسكان لتنفيذ الخطط التنموية لترشيد المياه والتوسعات في مشروعات تحلية المياه.





واوضح ان مشروعات تحلية المياه ستكون موارد من الموارد الماشية الاساسية المعتمد عليها، وخاصة في المحافظات التي تتمتع بموارد مائية كبيرة.





واضاف ان مياه نهر النيل تمثل 97% من اعتمادنا في المياه في كل مناحي الحياة، مشيرًا الى ان الدولة على اتم الاستعداد للاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي لمواجهة ازمة سد النهضة.



