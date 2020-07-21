AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب انتهاكاتها في شرق المتوسط.. رئيس الوزراء اليوناني يهدد تركيا بعقوبات الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:33 م
رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني
Advertisements
القسم الخارجي
قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن التشكيك التركي للحقوق السيادية لليونان وقبرص هو تشكيك في حقوق أوروبا.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد ميتسوتاكيس أن تركيا عليها مواجهة عقوبات الاتحاد الأوروبي ما لم تكف عن التنقيب في شرق المتوسط.

وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، قال اليوم الثلاثاء، إن انتهاكات تركيا في شرق البحر المتوسط يهدد تماسك حلف شمال الأطلسي "الناتو" وعلاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي.

وعقب اجتماعه مع وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" في أثينا اليوم، قال دندياس إن سلوك تركيا غير الشرعي والاستفزازي له عواقب خطيرة ليس فقط على السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط، بل وأيضا على تماسك حلف شمال الأطلسي وعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وفقًا لوكالة "رويترز".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباحثات أوروبية يونانية لمنع موجة هجرة جديدة من تركيا

انتهاكات يومية.. اليونان تنتقد تصرفات تركيا في شرق المتوسط

مصر واليونان في مركب واحد أمام عدو مشترك.. اتفاقية مرتقبة تصعق أردوغان

لأول مرة.. الاتحاد الأوروبي يدافع عن اليونان ويرد على تهديدات تركيا وينذر بعقوبات محتملة

أردوغان يعادي الجميع.. هل يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا؟

في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم.. اليونان تحاول الضغط لفرض عقوبات على تركيا

ترشيحاتنا

بعد أماني السويسي.. فنانات تعرضن للضرب

وفقا لتوجيهات الرئيس.. صرف معاشات أغسطس الخميس القادم

إيناس النجار تشارك جمهورها بصورة على الشاطئ.. شاهد

أفضل الأدعية في العشر الأوائل من ذي الحجة.. داوم عليها من مغرب اليوم

بعد اغتياله قبل 3 سنوات.. الرئيس على عبد الله صالح يظهر فى اليمن .. ما القصة

الصحة: مستشفيات البحر الأحمر وجنوب سيناء تسجل صفر حالات كورونا خلال يوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحركة بركة.. هاني الناظر ينصح بهذه العادة لفوائدها الصحية

بعد أغنية حمو بيكا.. طريقة عمل الباتون ساليه بـ 3 وصفات مختلفة

بالنظرات والقبلات .. شاهد 10 صور رومانسية بين ماجد المصري وزوجته