بسبب انتهاكاتها في شرق المتوسط.. رئيس الوزراء اليوناني يهدد تركيا بعقوبات الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن التشكيك التركي للحقوق السيادية لليونان وقبرص هو تشكيك في حقوق أوروبا.





ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد ميتسوتاكيس أن تركيا عليها مواجهة عقوبات الاتحاد الأوروبي ما لم تكف عن التنقيب في شرق المتوسط.





وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، قال اليوم الثلاثاء، إن انتهاكات تركيا في شرق البحر المتوسط يهدد تماسك حلف شمال الأطلسي "الناتو" وعلاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي.



