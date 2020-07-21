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56 عدة في 30 ثانية.. شاب مصري يدخل موسوعة جينيس للأرقام

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:10 م
صدى البلد
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هاني حسين
كشف محمود ايوب  كواليس  دخوله موسوعة جينيس لتحطيم الرقم القياسي في الخطوات  الهوائية في 30 ثانية  بـ 56 خطوة.

وقال محمد أيوب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"استغرق الامر تدريب 6 شهور".

وأضاف محمد ايوب:"  كان أقصى معدل خطوات لي  53 خطوة وفي أول مرة  جربت الخطوات الهوائية وصلت لـ 48 خطوة في 30 ثانية".

وتابع محمد أيوب:" ولأول مرة أتمكن من التوصل إلى 56 عدة في 30 ثانية في الخطوات الهوائية، ومصدقتش أني حطمت الرقم القياسي  العالمي".

وأكمل محمد ايوب:" حصلت على رقم قياسي ودخلت موسوعة جينيس  بممارسة تمارين الضغط على إصبعين فقط بصباع واحد في كل يد  وحصلت على الرقم القياسي بـ 38 عدة في الدقيقة "، مضيفا:"  دخلت موسوعة جينس 3 مرات في الضغط والقفز والخطوات الهوائية ".
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