56 عدة في 30 ثانية.. شاب مصري يدخل موسوعة جينيس للأرقام

كشف محمود ايوب كواليس دخوله موسوعة جينيس لتحطيم الرقم القياسي في الخطوات الهوائية في 30 ثانية بـ 56 خطوة.





وقال محمد أيوب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" استغرق الامر تدريب 6 شهور".





وأضاف محمد ايوب:" كان أقصى معدل خطوات لي 53 خطوة وفي أول مرة جربت الخطوات الهوائية وصلت لـ 48 خطوة في 30 ثانية".





وتابع محمد أيوب:" ولأول مرة أتمكن من التوصل إلى 56 عدة في 30 ثانية في الخطوات الهوائية، ومصدقتش أني حطمت الرقم القياسي العالمي".



