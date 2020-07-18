عقب تخطيه رقما قياسيا في موسوعة جينيس.. محمود أيوب ابن الوادي الجديد: 56 قفزة في 30 ثانية

قال الكابتن محمود ايوب بن مدينة الخارجه ب الوادي الجديد ، ، انه خريج كلية التربية الرياضية شعبة تدريب، وكان يمارس الرياضة وهو في الصف الثاني الابتدائي وأن التحاقه بكلية التربية الرياضية ساعده كثيرا في صقل وتنمية موهوبته وذلك من حيث تنظيم الوقت .





وأضاف في تصريح هاتفي لصدي البلد أنه نجح فى كسر ثالث رقم قياسى له على التوالى خلال عام بموسوعة جينيس للأرقام القياسية فى تمرين الخطوة الهوائية والذى نفذه أمام معبد هيبس فى شهر يناير الماضى.





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وتابع أنه حصل علي الموافقة على اعتماد الرقم القياسى الجديد بإجمالى 56 قفزة فى زمن 30 ثانية، ليكون هذا الإنجاز هو الثالث على التوالى فى أقل من عام واحد بعد أن حقق الرقم القياسى فى تمرين الضغط بإبهامين فقط وحقق فيه 38 عدة متفوقا على الرقم الأخير بفارق 6 عدات، لافتا الي انه يسعي حاليا للحصول علي رقم قياسي جديد خلال الايام المقبله في مدينة الداخله .









وأوضح أنه نجح أيضًا فى كسر الرقم القياسى فى تمرين القفز على التوالى Most consecutive split jumps للاعب الأسترالى باتريك نى بوى لارتى والذى حقق 34 عدة، وحقق 40 عدة ليصبح أول حامل لرقم قياسى فى موسوعة جنيس بمحافظة الوادى الجديد وثانى لاعب على مستوى الجمهورية .





واستطرد أنه كان ضمن الأوائل على دفعته وقام بالتسجيل لرسالة الماجستير وبدأ طريقه فى التعامل مع موسوعة جينيس من خلال البريد الإليكترونى لطلب تسجيل رقم قياسى جديد فى أحد التمرينات الرياضية وهو القفز مع الانقسام على التوالى وقام بتسجيل التمرين وفقا لاشتراطات الموسوعة وتم اعتماده وحصل على الشهادة بعد تحقيقه رقما جديدا فى التمرين بزيادة 6 عدات عن الرقم المسجل سابقا.





وأكد أنه حاليا يؤدى الخدمة العسكرية وتقدم بطلب لكسر الارقام القياسية ضمن العرض المجانى للموسوعة والذى يستغرق فترة 6 أشهر لحين الرد عليه وبالفعل وصله الرد رسميا لتتويج محاولاته المتكررة لتحقيق انجازا يضاف لسجل انجازاته الرياضية على المستوى المحلى والعالمى .





ويتمنى أن يتوج العديد من النجاحات لكي يحقق اهدافه الرياضية ويرفع اسم مصر عاليا فى المنافسات الرياضية العالميه.



