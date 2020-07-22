في ذكرى ميلادها.. تعرف على اسم وعمر "هياتم"

يصادف اليوم، الأربعاء ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة هياتم والتي أكملت عامها الـ 71، فهي من مواليد 22 يوليو 1949 بالإسكندرية، ولكنها جاءت إلى القاهرة لتحقيق أحلامها في التمثيل والرقص.
وما لا يعرفه الكثير أن اسم هياتم الحقيقي، هو "سهير حسن"، وبدأت مشوارها الفني عام 1972 من خلال الرقص في الكازينوهات بالقاهرة.
تزوجت 3 مرات، واحدة منها من لاعب كرة القدم محمود الخواجة، الذي كان يلعب لصالح نادي الزمالك، ولكنهما سرعان ما انفصلا، ولم تنجب أبناء.
ومن أشهر الأفلام التي شاركت في بطولتها "عفوا أيها القانون"، و"الدرب الأحمر"، و"غريب في بيتي"، و"أيام الرعب"، و"رجل قتله الحب".
ومن أبرز المسلسلات التي شاركت في بطولتها "الباطنية" و"عرفة البحر" و"زهرة وأزواجها الخمسة".
وتوفيت هياتم في نفس شهر ولادتها، وتحديدا، يوم 27 يوليو من العام 2018.