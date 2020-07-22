في ذكرى ميلادها.. تعرف على اسم وعمر "هياتم"

يصادف اليوم، الأربعاء ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة هياتم والتي أكملت عامها الـ 71، فهي من مواليد 22 يوليو 1949 بالإسكندرية، ولكنها جاءت إلى القاهرة لتحقيق أحلامها في التمثيل والرقص.





وما لا يعرفه الكثير أن اسم هياتم الحقيقي، هو "سهير حسن"، وبدأت مشوارها الفني عام 1972 من خلال الرقص في الكازينوهات بالقاهرة.



