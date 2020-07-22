إعلان هام من قضايا الدولة للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد

أصدرت هيئة قضايا الدولة إعلانا هاما بشأن وظيفة مندوب مساعد دفعة ٢٠١٨.





قالت الهيئة "على المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة دفعة ٢٠١٨،والمحدد لهم ميعاد المقابلة الشخصية يوم الأربعاء ٢سبتمبر ٢٠٢٠ ويوم السبت الموافق ٥سبتمبر ٢٠٢٠، تم تعديل مواعيد المقابلات لتصبح حسب الجدول المنشور مع الخبر.





وكانت هيئة قضايا الدولة أعلنت عن فتح باب التقديم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة من خريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق والشرطة دفعة ٢٠١٨،ووضعت الهيئة شروط للتقدم للتوظيف، وحددت مواعيد للتقدم بالأوراق.



