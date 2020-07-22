لمخالفتهم القانون.. إحالة رئيس جهاز مدينة بدر وآخرين للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس جهاز مدينة بدر و3 مسئولين آخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية في إصدار شهادات تشكيل اتحاد الشاغلين.





تضم قائمة المحالين رئيس قسم اتحاد الشاغلين بجهاز مدينة بدر، ومدير إدارة خدمة المواطنين بالجهاز ونائب رئيس الجهاز، ورئيس جهاز مدينة بدر.











وأكد تقرير الاتهام أن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.









وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحالين من الأول حتى الثالث اشتركوا كل بحسب وظيفته في إصدار شهادة بتجديد تشكيل اتحاد شاغلين بالحي المتميز فيلات بمدينة بدر بأكمله رغم تقسيم الحي إلى 4 قطاعات (L.A.K.B) وصدور شهادتين باشهار اتحاد شاغلين لقطاعي (A. K) منه، وأغفل المحالين إثبات تاريخ شهادة إتحاد الشاغلين رغم عدم تضمينها أنه يعمل بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها.









كما تبين أن المحال الرابع منفردًا اعتمد الشهاده سالفة الإشارة إليها رغم إغفال تاريخ صدورها دون تدارك ما بها من مخالفات.







