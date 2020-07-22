ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول بخماسية على تشيلسي

حقق فريق ليفربول فوزا عريضا على ضيفه تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع الـ37 من الدوري الإنجليزي.









وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع، ليظل مصيره من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا معلقًا حتى الجولة الأخيرة.









وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي عقب نهاية المباراة كالاتي









1- ليفربول 96 نقطة





2- مانشستر سيتي 78 نقطة





3- تشيلسي 63 نقطة





4- مانشستر يونايتد 63 نقطة





5- ليستر سيتي 62 نقطة





6- ولفرهامبتون 59 نقطة





7- توتنهام 58 نقطة





8- شيفيلد يونايتد 54 نقطة





9- بيرنلي 54 نقطة





10- آرسنال 53 نقطة





11- ايفرتون 49 نقطة





12- ساوثهامبتون 49 نقطة





13- نيوكاسل 44 نقطة





14- كريستال بالاس 42 نقطة





15- برايتون البيون 38 نقطة





16- وست هام 38 نقطة





17- أستون فيلا 34 نقطة





18- واتفورد 34 نقطة





19- بورنموث 31 نقطة





20- نورويتش سيتي 21 نقطة