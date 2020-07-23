أغرب بقاع الأرض.. اكتشاف ثقوب في قلب المحيط لأول مرة

"الثقوب الزرقاء" إحدى أغرب الظواهر الطبيعية الموجودة على سطح كوكب الأرض، والتي يعمل العلماء الآن على اكتشافها وجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات وطبيعة تلك الثقوب الأغرب من نوعها.









يسعى فريق من العلماء والباحثين من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في أمريكا لأول مرة على استكشاف "الثقوب الزرقاء" وهي تعد أغرب الثقوب على سطح الأرض الموجودة أسفل المحيط.









وتقع تلك الثقوب بالقرب من سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية، ويبلغ عمق الثقب أسفل المحيط نحو 129.54 متر، أشبه ببالوعة تحت الماء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





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وصرحت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) في بيان لها بـ "أنه من الممكن أن يمتد عمق فتحة الثقب الأزرق إلى مئات الأقدام تحت الماء"، وأشارت إلى أن هذه الثقوب الزرقاء لم يوجد لها تقارير علمية، ولكن المعلومات تم الحصول عليها من الصيادين والغواصين.









ويأمل العلماء في التوصل إلى حقائق عن تلك الثقوب التي لم ينزل إليها بشري من قبل، في معرفة تفاصيل تكوينها وتشكيلها، ومن المعلومات الأولية عنها أن بداخلها واحات بحرية وحيوانات منقرضة مثل سمكة المنشار الصغير.



