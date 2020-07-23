يحدث في أسوان.. تطبيق غرامة ألف جنيه على التحميل الزائد لسيارات الربع نقل

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، توجيهات لمديرى شرطة أسوان ومباحث المرور، وأيضًا المواقف من أجل الوقوف بحسم أمام السائقين لعدم تحميل ركاب أزيد من المسموح به، وتطبيق غرامة تصل لـ 1000 جنيه، وذلك بعد تلقى عدد من الشكاوى الجماهيرية بقيام بعض سائقى السيرفيس، وخاصة سيارات الربع نقل ( الكبود ) بتحميل أعداد من الركاب أكثر من المسموح به قانونًا.
وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين بالإبلاغ عن أى سيارة سيرفيس لا تلتزم بالعدد المحدد لتحميل الركاب للقيام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومنها دفع الغرامة مع وقف الرخصة.
وكان محافظ أسوان قرر إلغاء حركة سير سيارات الكبود على طريق السادات بداية من أول يوليو الماضى وذلك كمرحلة أولى تمهيدًا لتعميم وقف إستخدام السيارات الكبود بالمحافظة وذلك من أجل تحقيق الإنضباط المرورى والقضاء على العشوائية.
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وأكد اللواء أشرف عطية وقتذاك بأنه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الأهلى سوف يتم توفير فرص تمويل لعمليات الإحلال والتجديد لسيارات الكبود القديمة بسيارات ميكروباص حديثة بنفس أرقام اللوحات المعدنية ووفقًا لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية وبمقدم يتراوح بين ( ٢٥ : 35 % ) من قيمة السيارة.
كما أوضح المحافظ بأنه بعد عملية الإحلال سيكون لسيارات الميكروباص الحديثة الأولوية للعمل على نفس الخطوط وسيحدد لها لون موحد بإستيكر طبقًا لخط السير ، وأنه بدءًا من أول يوليو تم تحويل خط سير كل سيارات الكبود من على طريق السادات إلى خطوط بديلة بناءً على ما يتم إقراره من إدارة المواقف بالمحافظة.
وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين بالإبلاغ عن أى سيارة سيرفيس لا تلتزم بالعدد المحدد لتحميل الركاب للقيام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومنها دفع الغرامة مع وقف الرخصة.
وكان محافظ أسوان قرر إلغاء حركة سير سيارات الكبود على طريق السادات بداية من أول يوليو الماضى وذلك كمرحلة أولى تمهيدًا لتعميم وقف إستخدام السيارات الكبود بالمحافظة وذلك من أجل تحقيق الإنضباط المرورى والقضاء على العشوائية.
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وأكد اللواء أشرف عطية وقتذاك بأنه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الأهلى سوف يتم توفير فرص تمويل لعمليات الإحلال والتجديد لسيارات الكبود القديمة بسيارات ميكروباص حديثة بنفس أرقام اللوحات المعدنية ووفقًا لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية وبمقدم يتراوح بين ( ٢٥ : 35 % ) من قيمة السيارة.
كما أوضح المحافظ بأنه بعد عملية الإحلال سيكون لسيارات الميكروباص الحديثة الأولوية للعمل على نفس الخطوط وسيحدد لها لون موحد بإستيكر طبقًا لخط السير ، وأنه بدءًا من أول يوليو تم تحويل خط سير كل سيارات الكبود من على طريق السادات إلى خطوط بديلة بناءً على ما يتم إقراره من إدارة المواقف بالمحافظة.