محافظ الغربية: استرداد 197 ألف متر مربع أملاك الدولة واستعادة "حق الشعب"

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن مراكز المحافظة نجحت في إزالة 585 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 197 ألفا و 665 مترا مربعا ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضى الدولة "حق الشعب " .

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وجاء ذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية .

وأوضح محافظ الغربية، انه تم تحقيق المستهدف بعدد 391 حالة بمساحة 50 ألفا و 496 مترا مربعا وبزيادة عن المستهدف بإجمالي 194 حالة بمساحة 147 ألفا و 169 مترا مربعا منذ بدء التنفيذ في 8 يوليو الجاري .

أكد الدكتور طارق رحمي إن مراكز المحافظة مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجة الـ 16 بنطاق المحافظة .