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محافظات

محافظ الغربية: استرداد 197 ألف متر مربع أملاك الدولة واستعادة "حق الشعب"

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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أحمد على

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن مراكز المحافظة  نجحت في إزالة 585 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 197 ألفا و  665 مترا مربعا ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضى الدولة "حق الشعب " .

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وجاء ذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية .

وأوضح محافظ الغربية، انه تم تحقيق المستهدف بعدد 391 حالة بمساحة 50 ألفا و 496 مترا مربعا وبزيادة عن المستهدف بإجمالي 194 حالة بمساحة 147 ألفا و 169 مترا مربعا منذ بدء التنفيذ في 8 يوليو الجاري .

أكد الدكتور طارق رحمي إن مراكز المحافظة مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجة الـ 16 بنطاق المحافظة .

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