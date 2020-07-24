ضمن الموجة 16 .. إزالة 34 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور

شهد مركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ، اليوم، حملة مكبرة؛ استهدفت إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، استكمالًا لأعمال الموجة الـ 16 لإزالة مخالفات البناء.





قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن حملة إزالة التعديات بمركز ومدينة مطوبس، جاءت بالتعاون بين مجلس المدينة برئاسة المهندسة عايدة ماضي، ومركز شرطة مطوبس.





وأضاف، أن الحملة تمكنت من تنفيذ 34 قرار إزالة، منهم 24 حالة بمساحة 1431 مترًا مربعًا، و 10 حالات تعدٍ علي أراضٍ زراعية بمساحة 9 أفدنة و 12 قيراطًا و6 أسهم.





وأشار إلى أن الحملة تمكنت من إزالة حالة تعدٍ بمساحة 200 متر مربع طرح النيل، وأكشاك وقواعد خرسانية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





وأكد أن حملات الإزالة مستمرة بقرى ومراكز ومدن المحافظة ضمن الموجة الـ 16 للازالات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة وتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





اقرأ أيضًا:



