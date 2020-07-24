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محافظات

500 جنيه غرامة للمخالفين.. فتح 19 مجزرا لذبح الأضاحي مجانا في كفر الشيخ

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:52 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، فتح المجازر الحكومية؛ لذبح الأضاحى للمواطنين والجمعيات الخيرية، وتوصيلها للمنازل بالسيارات المثلجة بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ تيسيرًا للأهالي ومنع الذبح خارج المجازر.

وحذر محافظ كفر الشيخ، المواطنين، من ذبح الأضاحي فى الشوارع، مشيرًا إلى فرض 500 جنيه غرامة للذبح فى الشوارع حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه كلف رؤساء المراكز والمدن بتشكيل لجان مشتركة مع الأوقاف والشباب والرياضة والجهات المعنية لتجميع التبرعات بجلود الأضاحى لصالح مركز الأورام ودعم الخدمات الطبية بمديرية الشئون الصحية ومرفق الإسعاف، وطبقًا للقانون والصالح العام.

و شدد المحافظ على تواجد الأطباء البيطريين بالمجازر الـ 19 المنتشرة في مدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي مجانًا، وتوفير أدوات النظافة وزيادة عدد العمال للحفاظ على نظافة المكان أولًا بأول ضمانا لراحة الأهالي.

كما شدد على تواجد الأطقم الفنية من أطباء وعمال وإداريين، وتحديد نوبتجيات من الساعة السادسة صباحًا وحتى السادسة مساءً على أن يمتد العمل على حسب الحاجة.

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