دوراتي: جوزيه أفضل مدرب برتغالي في تاريخ الكرة المصرية.. فيديو

قال البرتغالي دوراتي، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو سابقا، إن مانويل جوزيه، مدرب الأهلي سابقا، أفضل مدرب برتغالي في تاريخ الكرة المصرية".









وأكد دوراتي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لقد عملت مع مانويل جوزيه وهو مدرب رائع وكبير ومثالا يحتذى به في مجال تدريب كرة القدم".





وتابع: "مانويل جوزيه تفوق على جميع المدربين البرتغاليين الذين عملوا في الدوري المصري كما أنه تفوق على فيريرا وفنجادا".



