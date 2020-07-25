ميكاج جذاب وفستان أنيق.. أحلام تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة الخليجية أحلام على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بإحدى جلسات التصوير التى خضعت لها.
تألقت أحلام فى الصور بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث أرتدت فستان طويل و ذا أكمام طويلة جمع بين اللون الأسود و الذهبي، ونسقت معه حزام رفيع حول منطقة الخصر.
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لفتت أحلام الأنظار بمجموعة من المجوهرات الجذابة و القيمة التى زادت من جمال إطلالتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أحلام على خصلات شعرها القصير و المموج، واختارت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.