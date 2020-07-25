ميكاج جذاب وفستان أنيق.. أحلام تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة





تألقت أحلام فى الصور بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث أرتدت فستان طويل و ذا أكمام طويلة جمع بين اللون الأسود و الذهبي، ونسقت معه حزام رفيع حول منطقة الخصر.





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لفتت أحلام الأنظار بمجموعة من المجوهرات الجذابة و القيمة التى زادت من جمال إطلالتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أحلام على خصلات شعرها القصير و المموج، واختارت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.







