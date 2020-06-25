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مرأة

حافية القدمين.. أحلام تخطف الأنظار على البحر بفستان أسود

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:44 ص
أحلام
أحلام
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة الخليجية أحلام متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام، وتظهر الصورة الفنانة أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية.

وتألقت أحلام فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود الذى لا يحمل نقوشات أو التطريزات، كما تميز التصميم بصيحة الكتف الواحد المواكبة لأحدث صيحات الموضة.

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ظهرت احلام فى الصور حافية القدمين، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة والعصرية، كما ارتدت نظارة شمس سوداء متناسقة مع وجهها، مما منحها إطلالة جذابة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة "الكحكة"، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة غير المبالغ فيها.

حافية القدمين.. أحلام تخطف الأنظار على البحر بفستان أسود
حافية القدمين.. أحلام تخطف الأنظار على البحر بفستان أسود
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