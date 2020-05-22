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مرأة

بأسعار خيالية.. تعرف على تكلفة إطلالة أحلام في أحدث جلسة تصوير

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:04 ص
أحلام
أحلام
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هاجر هانئ
تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعى صورا جديدة للفنانة الخليجية أحلام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

خطفت الأنظار أحلام فى أحدث جلسة تصوير بلوك جديد ومختلف، حيث ارتدت تنورة فضفاضة اتسمت بصحية الكاروهات التى جمعت بين اللون البنى و البيج و الأبيض، وحمل التصميم توقيع دار الأزياء Max mara، فيما بلغ سعرها 729 دولار أمريكى، ونسقت معها تى شيرت أسود مطبوع من نفس الماركة وصل سعره 295 دولار.

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وانتعلت أحلام فى أحدث جلسة تصوير بوت فخم وأنيق من ماركة Louis vuiitton وقد وصل سعره  1160 يورور.


أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أحلام على خصلات شعرها القصير المنسدله، واختارت مكياجا متناسقا مع ألوان إطلالتها، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التى منحتها إطلالة متكاملة.
بأسعار خيالية.. تعرف على تكلفة إطلالة أحلام في أحدث جلسة تصوير
بأسعار خيالية.. تعرف على تكلفة إطلالة أحلام في أحدث جلسة تصوير
بأسعار خيالية.. تعرف على تكلفة إطلالة أحلام في أحدث جلسة تصوير
بأسعار خيالية.. تعرف على تكلفة إطلالة أحلام في أحدث جلسة تصوير
بأسعار خيالية.. تعرف على تكلفة إطلالة أحلام في أحدث جلسة تصوير
بأسعار خيالية.. تعرف على تكلفة إطلالة أحلام في أحدث جلسة تصوير
بأسعار خيالية.. تعرف على تكلفة إطلالة أحلام في أحدث جلسة تصوير
بأسعار خيالية.. تعرف على تكلفة إطلالة أحلام في أحدث جلسة تصوير
بأسعار خيالية.. تعرف على تكلفة إطلالة أحلام في أحدث جلسة تصوير
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