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فن

أحلام تعبر عن اشتياقها لأنغام: وحشتينى

السبت 27/يونيو/2020 - 12:35 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
حرصت الفنانة أحلام على توجيه رسالة إلى الفنانة أنغام، معبرة عن اشتياقها لها و لرؤيتها عبر حسابها على تويتر، وغردت أحلام قائلة:" "وحشتيني.. انتي إيه فينك.. يا الله منتظرينك".

وفي وقت سابق، نفت الفنانة أحلام بوادر تصالح مع الفنانة أصالة، واتهمت جمهور الأخيرة بفبركة "لايك" على أغنية أصالة الأخيرة باللهجة الخليجية، لإظهارها وكأنها معجبة بصوتها وبالأغنية.


وغردت أحلام على بوست تم تداوله على تويتر، قائلة: "هذا الخبر غير صحيح واللايك مزور من جمهور المدعوة أصالة وشكرا"، وجاء فى البوست: "بادرت أحلام بعمل لايك على أحد مقاطع الفيديو التى نشرتها عبر إنستجرام على الرغم من العلاقة المتوترة بينهما وتأثر أحلام بأغنية أصالة الأخيرة جيتنى مكسور".


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