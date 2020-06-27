أحلام تعبر عن اشتياقها لأنغام: وحشتينى

وفي وقت سابق، نفت الفنانة أحلام بوادر تصالح مع الفنانة أصالة، واتهمت جمهور الأخيرة بفبركة "لايك" على أغنية أصالة الأخيرة باللهجة الخليجية، لإظهارها وكأنها معجبة بصوتها وبالأغنية.







