تشرق الشمس وتغيب.. أحلام تنشر صورة على البحر خلال عطلتها الصيفية

شاركت ا لفنانة أحلام جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .





وطلت أحلام بفستان طويل على البحر من خلال تقضينها العطلة الصيفية الخاصة بها.





كما علقت على الصورة :"تشرق الشمس وتغيب ..وحشتونى".





يذكر ان الفنانة أحلام، نشرت منشورا عبر حسابها على "تويتر"، تكشف فيه عن حقيقة إعجابها بأغنية المطربة أصالة التى تحمل اسم "جيتنى مكسورة".





وقالت أحلام "هذا الخبر غير صحيح، واللايك مزور من جمهور المدعوة أصالة وشكرًا".





وكان ذلك ردًا على تعليق أحد متابعي الفنانة أصالة "بادرت أحلام بعمل "لايك" على أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها أصالة عبر إنستجرام، على الرغم من العلاقة المتوترة بينهما!.. فقد رأي البعض أن ذلك يعود لتأثر أحلام بأغنية أصالة الأخيرة "جيتني مسكور" فهل تعود المياه إلى مجاريها؟".





بدأت الأزمة، حينما تمنت أصالة الشفاء للإعلامية فجر السعيد (صديقة أحلام)، بسبب أزمتها الصحية، على الرغم من هجوم فجر على أصالة بشدة، قبل الوعكة الصحية.





في ذلك الوقت، دخلت أحلام على الخط، لترد على أصالة، عبر "تويتر"، قائلة: «هذا نفس الكلام اللي دائمًا أقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكرًا على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك».