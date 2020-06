بالدولار.. تعرف على سعر فستان أحلام فى أحدث جلسة تصوير

View this post on Instagram

كأني عمري ماحبيت كأني عمري ما حبيت .. كأنك اول احساسي .. اذا شفتك انا حنيت .. واداري بعشقتك راسي .. كأني عمري ما حبيت .. كأني عمري ما حبيت تجيني بعيد قبل العيد .. تزين ليلي ومواعيدي .. يصير الكون كله سعيد .. وعني تغيب يغيب عيدي .. اذا شفتك انا حنيت واداري بعشقتك راسي كأني عمري ما حبيت .. كأني عمري ما حبيت احبك قد ما حبوك .. جميع الناس من قبلي .. ومن بعدي اذا حبوك .. ماحد فيهم يحب زيي .. اذا شفتك انا حنيت واداري بعشقتك راسي كأني عمري ما حبيت .. كأني عمري ما حبيت كلمات: ثريا قابل ألحان: طلال غناء :احلام #فنانه_العرب تاريخ: 2015