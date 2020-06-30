بالدولار.. تعرف على سعر فستان أحلام فى أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة الخليجية أحلام صورا جديدة لها من احدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام.





ظهرت أحلام فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام طويلة باللون البرتقالى الذى لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المخملى.





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وقد حمل فستان أحلام فى احدث جلسة تصوير توقيع دار الأزياء Bottega Veneta وقد بلغ سعر التصميم 5200 دولار أمريكى، أى ما يقرب من 136 ألف جنيه مصرى.





تزينت أحلام ببعض المجوهرات الفخامة التى زادت من اناقتها، واعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.















