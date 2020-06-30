بالدولار.. تعرف على سعر فستان أحلام فى أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة الخليجية أحلام صورا جديدة لها من احدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام.
ظهرت أحلام فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام طويلة باللون البرتقالى الذى لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المخملى.
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وقد حمل فستان أحلام فى احدث جلسة تصوير توقيع دار الأزياء Bottega Veneta وقد بلغ سعر التصميم 5200 دولار أمريكى، أى ما يقرب من 136 ألف جنيه مصرى.
تزينت أحلام ببعض المجوهرات الفخامة التى زادت من اناقتها، واعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.
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كأني عمري ماحبيت كأني عمري ما حبيت .. كأنك اول احساسي .. اذا شفتك انا حنيت .. واداري بعشقتك راسي .. كأني عمري ما حبيت .. كأني عمري ما حبيت تجيني بعيد قبل العيد .. تزين ليلي ومواعيدي .. يصير الكون كله سعيد .. وعني تغيب يغيب عيدي .. اذا شفتك انا حنيت واداري بعشقتك راسي كأني عمري ما حبيت .. كأني عمري ما حبيت احبك قد ما حبوك .. جميع الناس من قبلي .. ومن بعدي اذا حبوك .. ماحد فيهم يحب زيي .. اذا شفتك انا حنيت واداري بعشقتك راسي كأني عمري ما حبيت .. كأني عمري ما حبيت كلمات: ثريا قابل ألحان: طلال غناء :احلام #فنانه_العرب تاريخ: 2015