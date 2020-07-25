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برلمان

المصريين الأحرار بالسويس ينظم دورة "إدارة الحملات الانتخابية والمحليات"

السبت 25/يوليه/2020 - 08:52 م
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
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حسن رضوان
نظم حزب "المصريين الأحرار" بمحافظة السويس دورة " إدارة الحملات الانتخابية و المحليات " تحت إشراف عادل فاضل أمين الحزب بالسويس، وبتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لإعداد الكوادر الشبابية للفترة القادمة؟.

حاضرها الدكتور حسين القاضي استاذ المالية العامة والتشريع الضريبي في كلية الحقوق جامعة القاهره ورئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس المحلي لمحافظة السويس السابق، والدكتور على السيد عضو المجلس الأعلي لحقوق الأنسان وعضو إتحاد خبراء الملكية الفكرية  ومسؤول لجنة حقوق الإنسان بالحزب بالسويس .

وكانت فعاليات الدورة ضمن برنامج الإعداد والتأهيل السياسى للكوادر السياسية والشبابية ، الذى يستهدف زيادة الوعى السياسى وتعميق المعرفة بالقوانين والقواعد المنظمة للعمل السياسى وأسس التحليل وفقا لأساسيات العلوم السياسية وتطوير مؤهلات الكوادر الشبابية .

وقال فاضل ان هدف الندوة هى رفع الوعى السياسى لدى القيادات والشباب بالحزب وتحفيزهم على  المشاركة فى جميع الاستحقاقات القادمة بكافة اشكلها لتحقيق رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب و العمل.

وأضاف أن محاور التدريب تضمن تمكين الشباب سياسيًا وتعزيز الأدوار القيادية للشباب - والتثقيف السياسى - وكيفية المشاركه فى العملية الانتخابية وكيفية الترشح وكيفية إدارة الحمله الانتخابية وغرف العمليات حتى نصل الى التنفيذ التطبيقى للمحاكاة البرلمانية .
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