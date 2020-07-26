"الحضرة" تعود بحفلين للإنشاد على مسرح ساقية الصاوي 7 أغسطس

تستأنف مجموعة (الحضرة) للإنشاد الصوفي نشاطها الفني بتقديم حفلين على مسرح ساقية الصاوي يوم 7 أغسطس المقبل.





ويقدم أعضاء الفرقة بقيادة مؤسسها المنشد نور ناجح، مجموعة من القصائد والتواشيح التي اشتهرت بها الفرقة في كل حفلاتها لكبار مشايخ الصوفية، أمثال محيي الدين بن عربي، والحلاج والسيدة رابعة العدوية،ومن المعاصرين أحمد الشافعي،والشيخ صالح الجعفري وغيرهم،ومن أبرز ما ستقدمه في الحفل ثلاثية الحضرة وهى"قد زاد فيك من الغرام تلهفي"و"العشق موت وحياة"و"أيها العاشق".





بالإضافة إلى أشهر القصائد"مدد يا سيدة"،و"إيه العمل"و"حلفت بسرك الأسمى يمينا" و"صل على المدثر" و"إننا فقراء".



