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ثقافة

"الحضرة" تعود بحفلين للإنشاد على مسرح ساقية الصاوي 7 أغسطس

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:45 ص
الحضرة
الحضرة
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أ ش أ
 تستأنف مجموعة (الحضرة) للإنشاد الصوفي نشاطها الفني بتقديم حفلين على مسرح ساقية الصاوي يوم 7 أغسطس المقبل.

ويقدم أعضاء الفرقة بقيادة مؤسسها المنشد نور ناجح، مجموعة من القصائد والتواشيح التي اشتهرت بها الفرقة في كل حفلاتها لكبار مشايخ الصوفية، أمثال محيي الدين بن عربي، والحلاج والسيدة رابعة العدوية،ومن المعاصرين أحمد الشافعي،والشيخ صالح الجعفري وغيرهم،ومن أبرز ما ستقدمه في الحفل ثلاثية الحضرة وهى"قد زاد فيك من الغرام تلهفي"و"العشق موت وحياة"و"أيها العاشق".

بالإضافة إلى أشهر القصائد"مدد يا سيدة"،و"إيه العمل"و"حلفت بسرك الأسمى يمينا" و"صل على المدثر" و"إننا فقراء".

تعتبر (الحضرة) أول فرقة مستقلة تعتمد على الحضرة الصوفية في الغناء بالأداء الجماعي المبني على فكرة الابتهالات والإنشاد الديني والذي عاد وبقوة في الآونة الأخيرة، وتتكون الفرقة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية الذين يقدمون الحالة الروحانية للحضرات المصرية بشتى طرقها من خلال الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح.
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