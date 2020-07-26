مصر وإثيوبيا والسودان.. حلفاء الصين على خلاف بسبب سد إثيوبيا.. هل ستتدخل بكين لحل الأزمة رغم تمويلها غير المباشر لـ أديس أبابا؟

إثيوبيا تملأ خزان النيل الأزرق ضد رغبة مصر والسودان

الصين مولت بناء سد النهضة بطريقة غير مباشرة وتمتلك استثمارات في مصر والسودان

الخبراء: نفوذ الصين الدبلوماسي والاقتصادي يخفف من التوترات ويوجد حلا دائما للنزاع









ربما لم تمول بكين بشكل مباشر سد النهضة الإثيوبي الكبير المثير للجدل البالغ تكلفته 4.6 مليار دولار عبر نهر النيل الأزرق، لكنها قدمت قروضًا للبنية التحتية ذات الصلة ولديها مصلحة في خلاف إثيوبيا والسودان ومصر - الدول الثلاث المتنازعة بشأن بناء السد - وهم حلفاء رئيسيون للصين.











يقول محللون إن بكين يمكنها استخدام نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي للمساعدة في تخفيف التوترات وإيجاد حل دائم للنزاع.









ضد رغبة مصر والسودان

ووفقا لتقرير نشره موقع "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الأربعاء الماضي أن بلاده حققت هدفها المتمثل في ملء الخزان خلف السد بأول 4.9 مليار متر مكعب من المياه - بعد أيام من اعتراض جارتيها السودان ومصر على ذلك.









وقال أحمد "إن استكمال الجولة الأولى من التعبئة هي لحظة تاريخية تظهر التزام الإثيوبيين بنهضة بلادنا".









شراكة صينية إثيوبية

ووفقا للموقع الصيني، لا تمول بكين السد بشكل مباشر ولا تلعب دورًا رسميًا في محادثات الوساطة التي تجري من خلال الاتحاد الأفريقي، لكنها تتمتع بالكثير من النفوذ الدبلوماسي والاستثماري في الدول الثلاث.









وقامت الشركات والبنوك الصينية بتمويل خط النقل الرئيسي من السد الذي سيوفر الكهرباء للمدن والمدن المجاورة، والشركات الصينية الأخرى هي من الباطن للمشروع.









وفي العام الماضي، منحت إثيوبيا عقودا بقيمة 40.1 مليون دولار أمريكي و112 مليون دولار أمريكي على التوالي لمجموعة شينا جيزوبا جروب وفويث هايدرو شنغهاي.









وفي عام 2013، قدمت الصين قروضًا بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي إلى إثيوبيا لبناء خطوط نقل الطاقة لربط السد بالبلدات والمدن الرئيسية.









وفي العام الماضي، وعدت الصين بإقراض 1.8 مليار دولار إضافية لتمويل توسيع شبكة الكهرباء الإثيوبية ، بعد زيارة آبي أحمد لبكين.









يتم تمويل السد نفسه من قبل الحكومة الإثيوبية ومن خلال القروض العامة وسندات البنية التحتية.









وبحسب آبي أحمد، فإن ملء الخزان سيمكن الدولة الواقعة في القرن الأفريقي من إنتاج الكهرباء بحلول العام المقبل من توربينين.









دور الاتحاد الافريقي

وقد أعلن عن ذلك الأربعاء بعد يوم من استضافة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، وهو أيضا رئيس الاتحاد الأفريقي، زعماء من الدول الثلاث ورؤساء آخرين من القارة لمناقشة النزاع.









وقال رامافوسا في الاجتماع إن المفاوضات الثلاثية ستستمر عبر الاتحاد الأفريقي لحل القضايا الخلافية.











ولم ترد مصر والسودان بعد على بيان إثيوبيا.









وكان سد النهضة الإثيوبي مصدر توتر في حوض النيل منذ أن بدأ المشروع في 2011.











وكانت إثيوبيا تخطط لبدء ملء الخزان الشهر الجاري خلال موسم الأمطار، لكن مصر والسودان كانت قلقة من أن يؤدي ذلك إلى خفض مستويات مياه النهر.









وفي الأسبوع الماضي، تصاعدت التوترات بعد التقارير، وظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها وكالة الفضاء الأوروبية، ما يشير إلى أن إثيوبيا بدأت في ملئها.











وتبلغ سعة الخزان أكثر من 74 مليار متر مكعب.









هل تملك الصين حلا للأزمة؟

وعلى الرغم من أن الصين تجنبت الانخراط بشكل مباشر في الجدل، قال المحللون إن صوتها يجب أن يكون أكثر وضوحا للمساعدة في إنهاء الجمود.









وقال ستيفن تشان، أستاذ السياسة والعلاقات الدولية في كلية لندن للدراسات الشرقية والأفريقية، إن بكين يمكنها استخدام خبرتها في بناء السدود وإدارة آثار السدود الضخمة لمساعدة الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاق.









وأضاف: "ما يمكن أن تفعله الصين هو تقديم مخططات أولية لمستويات المياه المرحلية والإطلاقات المرحلية للمياه من السد، وذلك باستخدام التقنيات بدلًا من المبادرات السياسية العادية لضمان العدالة المقبولة في موارد المياه الثمينة المعنية".









وفي الدول الثلاث، ذهبت الأموال الصينية إلى بناء مشاريع البنية التحتية الضخمة، بما في ذلك المناطق الاقتصادية الخاصة وخطوط السكك الحديدية والطرق السريعة ومصافي النفط والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم بناؤها في مصر.









ومعظم هذه المشاريع هي جزء من مبادرة الحزام والطريق، مشروع الصين بمليارات الدولارات والذي يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا.









علاقات الصين مع مصر وإثيوبيا

وقال محمد سليمان، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط للأبحاث ومقره واشنطن، إن موقف الصين هو دعم العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي والمفاوضات.









وأضاف أن "بكين تتمتع بعلاقات قوية مع القاهرة وأديس أبابا وتشارك في بناء وتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية الكبرى في البلدين ، وهي مهتمة في الواقع بتجنب التصعيد بين مصر وإثيوبيا".









وتابع: "قد يساعد الحصول على وساطة صينية على إعادة بناء الثقة المتضائلة بين القاهرة وأديس أبابا".









وفي مارس، فشلت المفاوضات بقيادة الولايات المتحدة في حل النزاع بعد انسحاب إثيوبيا من المحادثات، مدعية أن الولايات المتحدة كانت تفضل مصر.









وفي المحادثات التي قادها الاتحاد الأفريقي وانتهت في 13 يوليو، فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا تشمل التخفيف من الجفاف وما إذا كانت اتفاقيات السدود ملزمة بموجب القانون الدولي.









ثم اشتدت التوترات بعد ذلك بأيام بعد ورود تقارير تفيد بأن إثيوبيا بدأت في ملء السد.









وفي مكالمات هاتفية منفصلة في يونيو مع سامح شكري وجيدو أندارجاشيو، وزيري خارجية مصر وإثيوبيا، أعرب وزير الخارجية الصيني وانج يي عن رغبته في الحوار لإيجاد "حل مقبول لجميع الأطراف في أقرب وقت ممكن".









وقال وانج إن الصين "مستعدة لمواصلة لعب دور بناء".









ومع ذلك، نظرًا لعلاقاتها الوثيقة مع مصر وإثيوبيا والسودان، من المرجح أن تبذل بكين كل ما في وسعها للبقاء بعيدًا عن مسألة مياه النيل.









مصلحة ثابتة

وقال ديفيد شين، السفير الأمريكي السابق لدى إثيوبيا والأستاذ في كلية إليوت للشئون الدولية بجامعة جورج واشنطن "إن الصين لا تريد أن تهدد العلاقات مع أي واحد منهم".









وأضاف أن بكين لديها مصلحة ثابتة في أن يكتمل المشروع، الأمر الذي سيعقد مشاركتها المباشرة في المفاوضات.









وتابع: "قد تكون الصين قادرة على المساعدة من خلال توفير التمويل لتحسين ممارسات إدارة المياه في كل من السودان ومصر".









النيل الأزرق

ويعتبر النيل الأزرق، الذي يبدأ في إثيوبيا، هو مصدر المياه الرئيسي للنيل المصري.









عنصر آخر مثير للجدل هو معاهدة الحقبة الاستعمارية وقعت في عام 1929، والتي لم تكن إثيوبيا طرفا فيها، والتي تضمن مصر الحقوق الحصرية على مياه النيل.









وقد اعترضت دول أخرى على المعاهدة، بما في ذلك إثيوبيا.









لكن السد، الذي يمتد على عمق 6000 قدم عبر النيل الأزرق، يمكن أن يمثل عذابًا لمصر، التي تعتمد على النيل في 90 في المائة من احتياجاتها المائية، بما في ذلك الري، وفقًا للسلطات المصرية.









وتقول مصر التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، إن اقتصادها سيعاني من دون مياه النيل وتؤكد أن السد يشكل تهديدا وجوديا.









وتضغط مصر من أجل الحصول على ضمانات قانونية لإطلاق الحد الأدنى من حجم المياه في اتجاه المصب لمنع الجفاف، لكن إثيوبيا ترفض حتى الآن.









إثيوبيا، حيث 65٪ من الناس لا يحصلون مباشرة على الكهرباء، تعلق آمالها الصناعية على السد، المصمم لإنتاج 6000 ميجاوات من الطاقة إلى أكثر من ضعف طاقة إنتاج الكهرباء في البلاد، عندما يكتمل.











وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، مع إمكانية تصدير الكهرباء إلى البلدان المجاورة.



