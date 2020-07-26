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أخبار العالم

صحيفة يونانية: تركيا تتراجع وسفنها الحربية تعود إلى قواعدها

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:07 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت صحيفة "كاثيمريني" اليونانية أن التصعيد في بحر إيجة وشرق المتوسط يبدو أنه يتراجع، حيث عادت السفن الحربية التركية إلى قواعدها، وفقا لأحدث المعلومات الواردة.

ويقول مسؤولون إن اليونان تقيم التحركات التركية الأخيرة، لكنها ما زالت مستيقظة.

وأوضحت الصحيفة اليونانية أن الحذير الملاحي الصادر عن تركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز  "Navtex 977/20"جنوب وشرق جزيرة كاستيلوريزو، وهي منطقة تعتبرها اليونان جزءًا من الجرف القاري، لا يزال ساريا؛ وتنتهي صلاحيته في 2 أغسطس.

ولبضعة ساعات يوم السبت، ساد الارتباك عندما غردت السفارة التركية على تويتر في واشنطن بأن سفينة الأبحاث "أوروك ريس" بدأت في التنقيب عن النفط والغاز، ووفي النهاية، حذفت السفارة التغريدة، واستبدلتها بقول إن السفينة أعلنت مسحها الزلزالي في 21 يوليو، ولا تزال راسية بالقرب من مدينة أنطاليا التركية.

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