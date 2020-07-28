محمد الشناوي: إقامة مباريات إفريقيا بالنظام القديم أفضل للأهلي

أكد محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي أن إقامة مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والعودة أفضل للأهلي .

وأضاف الشناوي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "البيت الكبير " الذي يقدمه هاني رمزي عبر قناة الأهلي، ان لعب نصف النهائي من مباراتين الذهاب خارج ملعبنا والإياب في ملعبنا، وإذا لا قدر الله حدث أمر ما فتمتلك وقتها فرصة للتعويض .

وانطلقت منذ قليل احتفالية افتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر وعزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها.

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفي عبده وأسامة حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

وأعلنت إدارة قناة الاهلي أن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسيكون بث القناة بتقنية HD.