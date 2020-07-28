لماذا سمي الحجر الأسود بهذا الاسم؟ سبب يجعلك تسارع بالتوبة الآن

لماذا سمي الحجر الأسود بهذا الاسم؟ لعله من المسائل التي قد تحير البعض، خاصة مع ازدياد مكانة الحجر الأسود وفضل استلامه وتقبيله، فعليه يتوافد ملايين الحجاج من شتى بقاع الأرض، من مشارقها ومغاربها ويأملون الفوز بهذا الفضل من استلام الحجر الأسود وتقبيله، خاصة أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان يقبله.









ومن سؤال لماذا سمي الحجر الأسود بهذا الاسم، تنبع عدة حقائق عنه، وقد يصل بنا معرفة سبب تسمية الحجر الأسود بهذا الاسم إلى المسارعة في التوبة، والندم على ما ارتكبنا من المعاصي والخطايا.









لماذا سمي الحجر الأسود بهذا الاسم

لماذا سمي الحجر الأسود بهذا الاسم؟ أو بصيغة أخرى ما سبب تسمية الحجر الأسود بهذا الاسم، فقد ورد أنه نزل الحجر الأسود من الجنة مع آدم عليه السلام وكان شديد البياض، ولكن بسبب خطايا بني آدم اسود لونه، وقد حفظه الله عز وجل لنبيه إبراهيم عليه السلام، وعندما بدأ إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام ببناء الكعبة أرادا أن يكون مكان بدء الطواف ظاهرًا للناس، فأحضر جبريل عليه السلام الحجر ووضعه مكانه، وكان الحجر في ذلك الوقت يتلألأ من شدّة بياضه، فكان يضيء كلّ أطراف الكعبة، وبلغ طوله ذراع، وقد غرس في بناء الكعبة ولم يظهر منه إلّا رأسه الذي أصبح أسودًا بسبب الذنوب، أمّا الجزء المغروس في الكعبة فلونه أبيض.









ما هو الحجر الأسود

ما هو الحجر الأسود ، يعد الحجر الأسود في الإسلام أشرف حجر على وجه الأرض، ويُعتبر أشرف جزء في الكعبة أيضًا، يقع الحجر الأسود في الجهة الشرقيّة من الركن اليماني الثاني للكعبة، ويتكوّن الحجر الأسود من خمسة عشر حجرًا، ثمانية منها ظاهرة لنا بأحجام مختلفة أكبرها بحجم حبّة التمر، ويُقدّر طولها بذراعٍ واحدٍ فقط، أمّا السبع الأُخريات فيُقال أنّها من ضمن بناء الكعبة المشرّفة، ويُقال أنّها مُغطّاة بمعجون مُكوّن من مزيج العنبر، والشمع، والمسك، وموجودة على رأس الحجر الأسود ويراها المعتمر أو الحاج عند تقبيله للحجر.









ما هو الحجر الأسود؟ ويرتفع الحجر الأسود بمقدار متر ونصف عن الأرض، حيث قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إنّ الحِجرَ والمقامَ ياقوتتانِ من ياقوتِ الجنةِ طمس اللهُ نورَهما ولولا ذلك لأضاءَا ما بينَ المشرقِ والمغربِ»، وأيضًا ورد ذكره في العديد من الأحاديث الأخرى التي ثبتت عن الرسول عليه الصّلاة والسّلام، والتي تحدّثت عن أهميّة الحجر الأسود.









سبب نزول الحجر الأسود من الجنة

سبب نزول الحجر الأسود من الجنة، فقد ورد في السنة النبوية أن الحجر الأسود هو حجر من حجارة الجنة نزل مع آدم عليه السلام، لأنّه لمّا نزل من الجنة شعر بوحشة شديدة وشوق عارم لها، واشتدّ عليه ذلك كثيرًا، حتى أنزل الله تعالى له الحجر الأسود يستأنس به ويخفف من وحشته للجنة، وقد كان لون الحجر أبيض صافيًا إلا أنه اسودّ بذنوب العباد، كما قال صلى الله عليه وسلم: «نزلَ الحجرُ الأسوَدُ منَ الجنَّةِ وَهوَ أشدُّ بياضًا منَ اللَّبنِ، فسَوَّدَتهُ خطايا بَني آدمَ»، وقد قال صلى الله عليه وسلم في بيان خصوصية الحجر الأسود أنّه لولا ذنوب الجاهلية ورجسها لبرئ كل من مسّ الحجر الأسود وكان يشكو عاهةً ما، كما قال صلى الله عليه وسلم: «لولا ما مَسَّ الحجرَ مِنْ أنجاسِ الجاهلِيَةِ، ما مَسَّهُ ذُو عاهَةٍ إلَّا شُفِيَ».









هل سيعود الحجر الأسود إلى الجنة

وفي سبب نزول الحجر الأسود من الجنة وهل سيعود إلى الجنة، قد روى الأزرقي أنّ الحجر الأسود سيعود إلى الجنة في آخر الزمان، وقد نُقِل أنّ الكعبة المشرّفة تعرّضت مرّةً لحريق أو سيل هدم أجزاء منها، فقرّرت قريش هدمها وإعادة بنائها بعد أن ترددت كثيرًا خشية أن يصيبهم عذاب إن قاموا بذلك، وكان ذلك في فترة شباب الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته، وفي أثناء بنائهم للكعبة وعندما حان وقت وضع الحجر الأسود في مكانه اختلفوا فيما بينهم في أيّ القبائل تحظى بشرف حمله ووضعه في مكانه، ثمّ اتفقوا على أن يُحكّموا أول من يمرّ عليهم من الناس، وشاء الله تعالى أن يكون أول من يمرّ بهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمّا أخبروه بالخلاف الحاصل بينهم، أنهى خلافهم ذلك بطريقة حكيمة تدل على رجاحة عقله صلى الله عليه وسلم، حيث أشار عليهم أن يضعوا الحجر الأسود وسط ثوب، ثمّ أمر سيّد كل قبيلة أن يمسك طرفًا من أطراف الثوب ويرفعوه، ثمّ حمله هو عليه الصلاة والسلام عن الثوب، ووضعه في مكانه.









الحكمة من تقبيل الحجر الأسود

الحكمة من تقبيل الحجر الأسود، فدلّت الأحاديث والأدلة الواردة في السنة النبوية على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبّل الحجر الأسود، ومن ذلك ما رواه أبو الطفيل في صحيح مسلم حين قال: «رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يطوفُ بالبيتِ، ويستلمُ الركنَ بمحجنٍ معَه، ويُقبِّلُ المحجنَ»، والحِكمة في تقبيل المسلمين له تتمثل في اتّباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله، وفي التسليم لله تعالى وإظهار العبودية له، كما يُعدّ ذلك من تعظيم شعائر الله.









الحكمة من تقبيل الحجر الأسود، ففي الفرق بين الحجر الأسود الذي شُرِع للمسلمين تقبيله وبين تقبيل الأضرحة، أنّ تقبيل الحجر الأسود ممّا شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمّته بفعله له، أمّا تقبيل الأضرحة فإنّه يؤدي إلى الشِّرك بالله تعالى والمغالاة في تقديس الصالحين، وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يوضّح ذلك، فقد قبّل الحجر الأسود يومًا، ثم قال: «إنّي أعلَمُ أنك حجَرٌ، لا تضُرُّ ولا تنفَعُ، ولولا أنّي رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقَبِّلُك ما قبَّلتُك».









فضائل الحجر الأسود

1- يُعدّ يمين الله في الأرض، فيصافح من خلاله عباده كما يصافح الرجل أخاه.

2- الحجر الأسود من ياقوت الجنة.

3- ازداد الحجر الأسود تشريفًا وتكريمًا بسبب تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم له.

4- مسح الحجر الأسود يمسح الخطايا.

5- يأتي الحجر الأسود ويشهد على من سلم عليه بحق.

6- يجاب الدعاء عند موضع الحجر.

7- ازدحام الملائكة على تقبيل الحجر الأسود.





حكم تقبيل الحجر الأسود

حكم تقبيل الحجر الأسود، ففيه ورد أنه يُستحب استلامه وتقبيله أثناء طواف المعتمر أو الحاج، وقد أجاز بعض علماء المالكية تقبيله بغير وقت الطواف، ويجب على المسلم أن يتيقن أنّ الحجر الأسود حجرًا لا يضُر ولا ينفع، وإنّما المقصود من تقبيله عبادة يُقصد بها التقرّب إلى الله عزوجل فقط واتباع سنّة نبيّه الرسول عليه الصّلاة والسّلام.









وفي حكم تقبيل الحجر الأسود، فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنّي رأيت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يُقَبِّلُك ما قَبَّلْتُك»، فضل الحجر الأسود هو حجر من الجنة قام جبريل عليه الصّلاة والسّلام بوضعه أول مرة أثناء تشييد سيدنا إبراهيم وإسماعيل البيت الحرام، وقال الرسول عليه الصّلاة والسّلام فيه: «نزل الحجر الأسود من الجنة، وهو أشد بياضًا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم»، ورد فضل ومسح تقبيل الحجر الأسود في قول الرسول عليه الصّلاة والسّلام: «إن مسح الحجر الأسود والرّكن اليماني يحطان الخطايا حطًا»، أي دلالة أن مسح وتقبيل الحجر الأسود تغفر ذنوب العبد.









حكم تقبيل الحجر الأسود، يستحب تقبيل الحجر الأسود بعد صلاة ركعتي الطواف ، وقبل الخروج من المسجد إلى السعي، فإذا فرغ من الصلاة والدعاء رجع إلى الحجر الأسود فاسْتَلَمَهُ وقَبَّلَه، ويضع جبهته عليه، ثم يكبر ثلاثًا، ثم ينتقل إلى الملتزم -وهو بين باب الكعبة وركن الحجر الأسود- ويضع صدره عليه، ويدعو بما شاء.









تقبيل الحجر الأسود في زمن كورونا

أصدرت المملكة العربية السعودية، البروتوكولات الخاصة التي سيتم العمل بها خلال موسم الحج هذا العام، وذلك ضمن جهودها في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث منعت لمس الكعبة أو الحجر الأسود، ضمن مجموعة من الإجراءات المشددة داخل الحرم فى موسم الحج هذا العام.









ونشر المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها اللائحة الكاملة للبروتوكلات الخاصة بموسم الحج للعام الجاري واشتملت على عدد كبير من الإجراءات المشددة وذلك لسلامة الحجاج وجاء من بينها اجراءات خاصة بالتواجد داخل الحرم المكى وجاءت كـ الآتى:









- يجب جدولة تفويج الحجاج الى صحن الطواف بما يضمن مسافة متر ونصف على الأقل بين كل شخص والآخر.









- تقليل الازدحام مع وضع منظمين من رجال للتأكد من تنظيم الطائفين.









- تفويج الحجاج وتوزيعهم على جميع طوابق السعي مع وضع مسارات لضمان مسافات التباعد الجسدي الموصى بها.











- يجب التقليل من التواصل الشخصي بين مرتادي الحرم المكي ومنع التجمعات بشكل عام والالتزام بالتباعد الاجتماعي على أن يكون بين كل شخص والآخر مسافة لا تقل عن متر ونصف والإشراف على تنفيذ ذلك من قبل رجال الأمن.









- منع لمس الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله ووضع حواجز ومشرفين لمنع القرب من هذه الحواجز.









- يجب تخصيص مداخل ومخارج معينة مع وضع منظمين عند الأبواب للتأكد من عملية دخول وخروج الحجاج ومنع التزاحم والتدافع والتأكد من وجود مسافات بينهم على أن يكون المنظمين من رجال الأمن.









- منع التزاحم عند برادات ماء زمزم للشرب ووضع ملصقات أرضية لضمان التباعد الاجتماعي.









- منع الحجاج من استخدام أدوات تخزين المياه والعلب المستخدمة لتخزين مياه زمزم.









- منع جلب الأطعمة للحرم المكي أو الأكل في الساحات الخارجية.









- منع التزاحم عند الحمامات ومغاسل الوضوء وذلك بوضع الملصقات الأرضية أو تعطيل استخدام عدد من الحمامات أو المغاسل بحيث تضمن مسافة آمنة بمقدار متر ونصف بين كل شخص وآخر مع ضرورة وجود مشرفين.









- توزيع مطهرات الأيدي ذات العبوات الصغيرة والمناديل الورقية على الحجاج خلال الرحلة إلى الحرم المكي.











- يجب تطهير منطقة الصحن ومنطقة المسعى بشكل دوري قبل وبعد كل طواف فوج الحجيج.









- يتم رفع السجاد الخاص بالحرم المكي واستخدام السجادات الشخصية من قبل الحجيج.









- يجب تطهير الكراسي والعربيات المستخدمة بشكل مستمر وبعد كل استخدام.









- تنظيف وتطهير أماكن وضع الأحذية بشكل دوري.









- تنظيف وتطهير دورات المياه بشكل دوري يوميًا مع الحرص على التهوية الجيدة وتقليل درجة الحرارة فيها.









- عمل نقطة فحص عند جميع المداخل (مدخل السكن، نقاط التجمع للباصات، الحرم المكي وغيرها) تتضمن قياس درجة الحرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء والسؤال عن الأعراض التالية: الحمى، الكحة، ضيق التنفس، ألم الحلق، فقدان مفاجئ لحاستي الذوق والشم، سيلان الانف لجميع الحجاج.









- يجب قياس درجة الحرارة لجميع القائمين على مسار الحج لخدمة الحجاج وجميع العمال يوميًا وتسجيل درجة الحرارة.









- تثبيت التطبيقات المعتمدة من وزارة الصحة (تطمن – توكلنا – تباعد) على الأجهزة الذكية وتفعيل خاصية تحديد الموقع والبلوتوث في الجهاز وتسجيل الدخول فيهما.









- تجهيز نقاط أو عيادات طبية داخل العمائر السكنية تعمل على مدار الساعة.









- تجهيز فرق وسيارات إسعاف وحافلة عناية مركزة متنقلة عند عمائر السـكن بحيث تتحرك لمرافقة الحجاج عند توجههم لأداء جميع الشعائر.









- تجهيز غرفة أو دور لعزل الحالات المشتبه بها من القائمين على مسار الحج والموظفين أو الحجاج داخل العمائر السكنية وجميع المرافق حتى يتم التواصل مع الجهات المختصة وعمل الإجراءات اللازمة.









- إلزام جميع الموظفين والحجاج والعمال بالإفصاح عند الشعور بأعراض تنفسية أو حمى.









- الإبلاغ عن الحالة التي لديها ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (كحة أو ضيق تنفس) ويشتبه بإصابتها بمرض كوفيد-١٩ وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالة لنقل الحالة للمستشفى.







