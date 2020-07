View this post on Instagram

النهارده عيد ميلاد حبيبتي وزوجتي، ومن يومين كان عيد جوازنا، يعني كلها أيام مفترجة والحمد لله 😀 كل سنة وأنت طيبة، وربنا يخليكي ويحفظك ليا أنت ودهب. دعواتكم الحلوة لينا يا حبايب 🙏❤️ @heba_magdi