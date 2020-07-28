كل واحد فينا مدين للراجل ده.. محمد ممدوح ينعى الدكتور مشالي طبيب الغلابة













نعى الفنان محمد ممدوح، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 82 عامًا.









وكتب محمد ممدوح، عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "كل واحد فينا مدين للراجل ده عالاقل بدعوة من القلب وقراءة الفاتحة على روحه النقية دكتور محمد مشالي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ارحموا من في الارض، يرحمكم من في السماء.طبيب الغلابة".













وتوفي صباح اليوم الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة" إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده داخل منزله، رفقة أفراد عائلته في مسقط رأسه بمدينة طنطا .













جدير بالذكر أن طبيب الغلابة توفي عن عمر يناهز ٨٢ سنة وترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد عن ٥٠ سنة افناها في عمله كالطبيب لخدمة



