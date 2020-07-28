AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كل واحد فينا مدين للراجل ده.. محمد ممدوح ينعى الدكتور مشالي طبيب الغلابة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:52 م
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
Advertisements
محمد بدران



نعى الفنان محمد ممدوح، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 82 عامًا. 


وكتب محمد ممدوح، عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "كل واحد فينا مدين للراجل ده عالاقل بدعوة من القلب وقراءة الفاتحة على روحه النقية دكتور محمد مشالي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ارحموا من في الارض، يرحمكم من في السماء.طبيب الغلابة".



وتوفي صباح اليوم الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة"  إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده داخل منزله، رفقة أفراد عائلته في مسقط رأسه بمدينة طنطا .



جدير بالذكر أن طبيب الغلابة توفي عن عمر يناهز ٨٢ سنة وترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل  قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد عن ٥٠ سنة افناها في عمله كالطبيب لخدمة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ورحل شهم طنطا.. مي كساب تنعى طبيب الغلابة محمد مشالي

أحمد سعد ينعى الدكتور مشالي طبيب الغلابة:اليوم فقدت الأرض جزءا كبيرا من العطاء والرحمة

كان إنسان عظيم.. أحمد فهمي ينعى طبيب الغلابة محمد مشالي

شيخ الأزهر يعزي أسرة طبيب الغلابة: علم أن الدنيا دار فناء فآثر مساندة الفقراء والمحتاجين

شيخ الأزهر ناعيًا طبيب الغلابة: ضرب أروع الأمثلة في الإنسانية

محمد فؤاد ينعى طبيب الغلابة محمد مشالي: رحمة الله على إنسان وفقه الله لخدمة عباده

ترشيحاتنا

صارع الموت 30 دقيقة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي

فايلر يرفض ضغوط الأهلي بشأن مشاركة صالح جمعة في المباريات

الأهلي والجونة.. المارد الأحمر يتقدم بهدفين دون رد في الشوط الأول.. فيديو

كل ما أملك.. أحمد فلوكس يعلق على صورته مع أسرته.. شاهد

لأول مرة ليلا.. ظهور القرش الحوتى بهلول بالغردقة

من بينها مصر.. «الطيران المدني» الكويتية: إعادة تشغيل الرحلات بالمطار إلى 20 دولة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مبادرة الرئيس السيسي.. كيف تحافظ على رشاقتك؟

بعد دعمها لـ البوركيني .. صور جديدة تكشف جمال نرمين الفقي.. شاهد

من أرض الذهب إلى مكتبة الإسكندرية.. شروق سيف تعرض لمحات من تاريخ مصر باللغة الفرنسية