كل واحد فينا مدين للراجل ده.. محمد ممدوح ينعى الدكتور مشالي طبيب الغلابة

View this post on Instagram

كل واحد فينا مدين للراجل ده عالاقل بدعوة من القلب وقراءة الفاتحة على روحه النقية دكتور محمد مشالي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. ارحموا من في الارض، يرحمكم من في السماء. #طبيب_الغلابة